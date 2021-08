«Tundub, et presidendivalimiste teema juures peaks rääkima ootuste juhtimisest. Arvan, et ühelt poolt on ootused tulevasele presidendile väga kõrged ja teiselt poolt võibolla ka presidendikandidaadi ootus sellele ametile ei ole väga realistlik. Kui ma kuulasin Tarmo Soomere intervjuusid eelmisel nädalal, siis tundus, et püüdis jääda poliitiliselt väga neutraalseks. Mitte võtta teravates poliitilistes küsimustes seisukohta, öeldes et tema poliitikasse ei sekku. Tegelikult pole see presidendi ametis päris võimalik,» ütles Taro.