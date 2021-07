Matvejev selgitas, et sisuliselt kutsuti avalduses üles Euroopa Liitu reformima. Allakirjutanud parteid heitsid Euroopa Liidule ette liikumist föderaalriigi suunas ja leidsid, et Brüsselisse on liiga palju võimu koondunud. Samuti tõsteti esile liikmesriigi suveräänsust ning kristlike väärtuste kaitsmist.

Samal ajal leidsid euroskeptilised Marine Le Pen Prantsusmaa Rahvuslikust Liigast ja Matteo Salvini Itaalia Legast, et võiks proovida koostööd. «Ning Orbán, kuna ta praegu on oma poliitilist kodu otsimas, siis ta leidis, et võiks ennast nendega siduda. Sellest ajastus tulebki, et Orbánil on lihtsalt uut kodu vaja,» kirjeldas Matvejev.