Kuku raadio saatesse «Välismääraja» kutsus saatejuht Hannes Hanso külla Eesti EXPO peakomissar Daniel Schaeri, et rääkida selle üle, mida EXPO tänases maailmas tähendab, millised on selle sündmuse kandvad ideed ja mida Eesti ning teised riigid EXPO-l osalemisega saavutada loodavad.

Schaer kirjeldas, et Eesti paviljonis on esimesel korrusel üldine ekspositsioon, kus külastajad saavad avastada, mida Eesti riik tähendab. Selle üheks teemaks on e-riigi lugu, aga lisaks räägitakse tarkadest lahendustest ja keskkonnasõbralikkusest ehk kuidas digilahendusi ja looduskaitset ühendada.

Teine korrus on ärikorrus, kus on konverentsikeskus ning üleval on infoekraanid kõigi partnerite kohta. Iga päev on kohal ka meeskond, kes oskab rääkida ettevõtetest, investeerimiskeskkonnast ja ärivõimalustest. Neile lisanduvad giidid, kes aitavad esimesel korrusel ja vastavad küsimustele.

Schaer seletas, et varasematel EXPOdel on riik osalenud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse egiidi all. Dubai EXPO-l osalemise puhul otsustas valitsus nii, et riik annab 2/3 ressurssidest ehk 2 miljonit eurot ning ettevõtted hüvitavad ülejäänu. Näiteks teiste seas IT-liit, kaitsetööstuse liit, digiehituse klaster ja tööandjate liit panid seljad kokku ning tegid sihtasutuse, mis korraldab Eesti paviljoni sisustamise.

Peakomissar leidis, et riigi ja ettevõtjate koostöö annab edasi sõnumi, millest teised riigid on väga huvitatud. Igal juhul on tema silmis õige otsus, et Eesti siiski osaleb Dubai EXPOl, kuigi aastate eest peetud aruteludes kaaluti ka maailmanäituselt kõrvale jäämist.

«Üks, me oleme avanud saatkonna. Kaks, me oleme avanud EASi esinduse Dubais. Naturaalne kolmas osa on EXPO-l osalemine,» sõnas Schaer. Ta märkis, et EXPO on Dubai kõige suurem üritus järgmise 50 aasta jooksul ning Hanso võttis kokku, et EXPO-lt kõrvale jäämine ei oleks saatnud hea sõnumi.