Eestis on praegu võimalusi nii enese koroonaviiruse vastu vaktsineerimiseks kui ka testide tegemiseks, mistõttu selle järgi suurüritustele lubamine ei ole diskrimineeriv, leidis justiitsminister Maris Lauri Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Lauri tõi välja, et väga paljudes riikides on loodud erisusi selle järgi, kas inimene on vaktsineeritud ning kuidas. Üldjuhul peab inimesi kohtlema võrdselt. Kui inimene on vaktsineeritud, siis ta pääseb Eestis suurtele üritustele vaktsineerimistõendi ettenäitamisel. Praegu ei ole vaktsineerimisel tõrkeid ees, mistõttu ei ole vaktsineerimistõendi kasutamine diskrimineeriv.

Minister rõhutas, et vaktsineerimata inimestel on võimalus teha koroonaviiruse teste, mis on samuti laialdaselt kättesaadavad. Selle jaoks saab ürituse korraldaja võtta kasutusele kiirtestid või ka inimene ise lasta end testida.

Samas tähendab see aja- ja teatud juhtudel rahakulu. «Eelised tuleksid eelkõige selle põhjal, et need, kes on vaktsineeritud, need saavad lihtsamini ligi ilma suurema jamata. Nad ei pea ennast pidevalt erinevates olukordades testima,» kirjeldas ta.

Justiitsministri sõnul tuleb praegu selgeks vaielda, kus on piirid, millisel juhul võib töötajat kohustada ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerima. Intuitiivselt võib aru saada, et see õigus võib olla, kui töötaja ohustab teisi inimesi. Inimese tervis võib olla küll isiklik asi, aga on kohti, kus tervis on ühiskondlik – kui ta võib teisi inimesi nakatada.

Saatejuhi Ulla Läntsi küsimuse peale vastas Lauri, et praegu on tunnetus, et selleks seaduseid muutma ei pea hakkama. «Meil on teatud ametitel juba praegu olemas tervisealased nõuded, justnimelt lähtudes sellest, et kui me räägime meditsiinilisest personalist, siis me eeldame seda, et meditsiinitöötaja ei ole oma tervisega ohtlik patsientidele. Selle eelduse põhjal on olemas teatud nõuded, kus eeldatakse, et inimesed on vaktsineeritud teiste nakkushaiguste vastu. Seetõttu ei ole ka keeruline nõuda seda, et on vaktsineeritud COVIDi vastu,» selgitas ta.

See tähendab, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimise nõue peab olema kirja pandud sisekorraeeskirjadesse ja töötingimustesse ning inimestele peab olema antud aega lasta end vaktsineerida.