«Seda ei mõtle ma ise välja,» rõhutas Hõbemägi. «Kirjas oli välja toodud, et hommikul avastas vastutav isik, et terviseameti kahes külmkambris on temperatuur tõusnud +15 kraadini ja oli viide sellele, et temperatuur hakkas tõusma 23. juunil. Tegelikkuses hakkas ühes ruumis temperatuur tõusma 21. juunil – see on täiesti selge vale ja eksiteele juhtimine. Teine, mida Lanno on väitnud, on et kohapeal käis RKASi (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts) tehnik ja tegi kõik korda. See on järjekordne vale, tegelikkuses mitte midagi korda ei tehtud. Kirjas oli ka väide, et temperatuur hakkas langema ja oli peagi normi piires. Ka see on tagantjärele vale.»