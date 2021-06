Hooaja viimases saates arutlesid Rein Lang ja Väino Koorberg selle üle, kas kunstiliste kujunditega saab ajakirjandust teha. Saates oli ka üllatuskülaline Risto Rosimannus Duo Media Networkist, kellelt saatejuhid pärisid aru, kuidas on Eesti telemaastik viimasel paaril kuul muutunud ning mis saab edasi.

Risto Rosimannus. FOTO: Mihkel Maripuu

Rosimannus seletas, et Duo Media Networks tekkis seitse kuud tagasi. Firma enamusosalus on Margus Linnamäele kuuluva MM-grupi käes, vähemusosalus on veel lisaks Risto Rosimannusel ja Jüri Pihelil. Lang täpsustas, et tegemist on raadio- ja televisioonifirmaga.

Tänaseks on ettevõtte alla koondunud teiste seas telekanalid Kanal 2, Kanal 11 ja Kanal 12, raadiod Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe ja DFM ning mitmed teised telekanalid. Kokku on 15 telekanalit 23 eri versioonis kuues keeles 30 riigis. Kasutatud keelteks on eesti, läti, leedu, vene, inglise ja araabia.

Lang küsis, milline on Duo Media suhe ajalehega Postimees. Rosimannus selgitas, et Postimees on sõsarettevõte. Meediakanalitel on küll üks omanik, aga Postimees tegeleb lehe ja portaaliga, Duo Media televisiooni ja raadioga. Samas tehakse tihedat koostööd.

Koorberg küsis, et milline roll on Apollo TV-l ja Postimees TV-l. Rosimannus täpsustas, et Apollo TV on Telia ja Elisaga võrreldav operaator. Apollo TV levitab juba valmis toodet erinevate tehniliste projektide kaudu. Postimees TV-d aga nemad ei võtagi telekanalina, vaid tegu on digivõimaluste tõttu tekkinud vahendiga pakkuda ajalehe tarbijatele rohkemat kui staatilist pilti. Seetõttu ei ole Postimees TV neile ka konkurendiks.

Eestis on litsentsi vaja, Lähis-Idas mitte

Raadiokanalitega on lihtne, sest need levivad kõik FM sagedusel saatjate kaudu või veebis. Rosimannus sõnas, et kõik telekanalid mängitakse välja Eestis ja transporditakse üle interneti või spetsiaalkanalite teistesse riikidesse, näiteks Läti teletorni. Seal nopivad selle üles kohalikud operaatorid ning edastavad oma klientidele.

Huvitava asjaoluna tuli välja, et Euroopa riikides peab kõikide kanalite kohta olema lauasahtlis pitsatiga paber ehk riiklik luba. Näiteks Lätis oodatakse Duo 7 venekeelsele kanalile loa andmist juba kolm kuud ning praeguseks pole esitatud ühtegi tähtaega, mis ajaks otsus võiks tulla. Samal ajal ei pea litsentsi taotlema Lähis-Ida riikides nagu Saudi Araabia või Araabia Ühendemiraadid. Rosimannus täpsustas, et nad töötavad ikka sarnastes raamides, mille järgi on neil Eestis litsents välja andnud.

Pikemalt räägiti ka venekeelsete kanalite vajadusest Eesti ja Läti turul. Rosimannus tõi välja, et nende eesmärgiks on pakkuda venekeelsele tarbijale head ja kvaliteetset sisu ilma propagandakastmeta. Tänane reklaamitellija tahab juba kõiki tarbijaid, mitte ainult eestlasi või venelasi.

Lõpetuseks küsis Lang, millisena näeb Rosimannus täna Duo Media positsiooni meediaturul. Rosimannus vastas, et kurta ei saa. Täna on Duo Media käes 60 protsenti teleturust. Plaan on seda pisut tõsta, aga mitte oluliselt, sest see läheks ülikalliks. Raadioturul on Duo Media käes 45 protsenti ning eesmärgiks on tõsta 50 protsendi peale.

