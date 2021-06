Mägi märkis, et ta ise pole nii täpselt kalkuleerinud, aga varasemalt pole tal olnud hooaja alguses järjestikuseid jookse alla 49 sekundi. Korra õnnestus see pärast Rio de Janeiro olümpiamänge 2016. aastal, aga tänavu on ta enesekindlus ja mugavus uuel tasemel.

«400 meetri jooks on selline, mis nõuab natuke rohkem jooksmist. Paraku olengi saanud erinevatel hooaegadel üks-kaks korda joosta. Alati jooksu järel on selline tunne, et jooksin justkui samamoodi kui tõket, ainult tõkkeid ei olnud ees. Tegelik distantsi anatoomia ikkagi on teistmoodi ja seda on vaja natuke rohkem tundma õppida. Ma loodan, et teatejooksudes tehtud jooksud on tunnetust parandanud. Miks mitte?» leidis ta.