Keskerakonna esimees Jüri Ratas esitas erakonna volikogul idee alustada maksudebatti. Isamaa poliitik Kalle Muuli ja Postimehe peatoimetaja Marti Aavik arutlesid Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik», mida arvata hoolduskindlustusmaksu ja dividendidele sotsiaalmaksu määramise ettepanekutest.

Jüri Ratas FOTO: Pilt videost

Muuli meenutas, et Ratas on varemgi proovinud maksudebatti üles võtta, näiteks 2017. aasta sügisel. Praegu aga esitas ta ka konkreetseid ettepanekuid, milleks olid hoolduskindlustusmaks ja dividendide maksustamine sotsiaalmaksuga. Viimane on uus mõte, aga hoolduskindlustusest on Eestis varemgi räägitud, näiteks sotsiaalminister Tanel Kiik on selle üle arutlenud.

«Kindlasti ei ole need väga populaarsed mõtted ja vaevalt, et poliitikud suure heameelega tahavad makse kehtestada. Pigem ikka tahetakse langetada, sest see toob reitingut, hääli ja kõiki muid asju. Aga millestki peab Eesti riik elama ka,» sõnas Muuli.

Aaviku sõnul tuleb alustada maksukoormuse küsimusest. Ta argumenteeris, et täna on maksukoormus umbes kolmandik majanduse suurusest. Kui selle mahuga ei saada riigi pidamisega hakkama, tuleb küsida, miks ei saa. Võib-olla raisatakse Eesti riigis põhjendamatult. Ta leidis, et Jüri Ratas oli neli aastat peaminister, aga selle aja jooksul ei tulnud jutuks hambaravikindlustus või hoolduskoormuse solidaarsem jagamine, vaid populistlik metsade vahel bussiga ringi sõitmine.

«Mida me ei näinud, oli tegelikult otsustav riigipidamise reform, millest on ainult räägitud,» ütles Aavik. Ta juhtis tähelepanu Jaak Aaviksoo artiklile, kus Aaviksoo tunnistas, et mitte ainult mõni riigikogu komisjon, vaid keegi ei suuda enam eelarvet lugeda. Aaviksoo sõnul pole head ülevaadet ja arusaamist, kuhu maksuraha läheb.

«Need kaks otsa on ju omavahel seotud,» märkis Aavik. «Minu meelest peaksid inimesed aru saama, et kui Jüri Ratas teeb suu lahti ja räägib, et meil on vaja maksudebatti, siis tõenäoliselt ta mõtleb kahte asja. Praeguses poliitilises kontekstis seda, et kuna tema eelmise valitsuse raiskavat poliitikat kritiseeritakse, siis ta tahab seda varjutada – on minu tõlgendus. Ja teiseks öelda, et tõstame makse, et me saaksime raiskamist jätkata.»

Ta rõhutas, et sisulist maksudebatti on vaja, aga selle puhul on vaja kogu tervik lauale tuua ning tervik algab küsimusest, milline maksukoormus üldse on.

Muuli tõi välja, et Ratase sõnul ei tohiks vähendada riigi pakutavate teenuste hulka. Seega võib arvata, et ta pidas silmas ainult maksude poolt, mitte riigi kulutuste poolt. Üldiselt on Muuli Aavikuga nõus, et Eesti riigil on palju kohti, mille kulutusi võiks üle vaadata. Mitu valitsust on lubanud või ähvardanud teha riigieelarve revisjoni, aga tundub, et selle jaoks pole poliitilist tahet.