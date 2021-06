Keset põrgupalavust, mil rahvustelekast näeb vaid jalgpalli ja kordussaateid ning mil üheski toimetuses pole ajakirjanikku, kes poleks kajastanud Kroonika seksikate valimist või Isamaa suurkogu, püüavad Rein Lang ja Väino Koorberg Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» selgust saada, mida tähendavad viimatised riigikohtu otsused ajakirjandusele, kas kõik poliitikud on sead ja kõik erakonnad saatanast ning kas trükimasinate aeg ajakirjanduses hakkab läbi saama.

Koorberg mõtiskles, et ajakirjandusel oli eelmisel nädalavahetusel kaks teemat: kitsam teemana küsimus, kas Lavly Perling saab Isamaa vana juhtkonna vastu, laiema teemana aga mõte, et kõik poliitikud olid sead. Viimane oli kantud peaminister Kaja Kallase kohtlemisest riigikogu kõnepuldis. Koorberg võrdles, et talle meenutas see juba aastatetagust vestlust Langiga, kus nad jõudsid tulemusele, et ajakirjandus peksab tervet riigikogu üksikute nõmedate kodanike pärast. Ta küsis, kas midagi on vahepeal muutunud.

Lang märkis, et ajakirjanduses võtsid asjalikud inimesed sõna riigikogus toimunu suhtes. Üldnimetaja võiks tema hinnangul olla, et toimus 1930. aastate Tartu Supilinna sibide koosolek, sest sõnakasutus oli samasugune. Tema meelest on aga samuti imelik, et häbematust laiendatakse kogu riigikogule, kui vaid teatud saadikud hiilgasid oma sõnakasutusega. Valdav enamus jäi siiski viisakaks.

Lang ütles, et parlament tegelikult vääriks mahlakamat sõnakasutust. Koorberg sõnas, et peaministrit võiks kõnetunnis pitsitada küll, aga see peaks ka intellektuaalset naudingut pakkuma. Lang nõustus, et mõnitamine ei kuulu mingil juhul mõistliku käitumise hulka. Küll aga võiksid parlamendis peetavad kõned sisaldada kujundeid ja emotsionaalseid võrdlusi. «Kellel selle vastu midagi on? Täna ongi kuidagi igav,» heitis ta ette.

Langi sõnul tuleb karta seda, kui meelega jooksutatakse kokku demokraatlikud institutsioonid nii, et need muutuvad teovõimetuks. Tänase kodukorra järgi on võimalik riigikogu kokku jooksutada nii, et ühtegi otsust vastu võtta ei saa. Ta meenutas, mis juhtus Eestis 1930. aastatel ning millise elegantsusega lahendasid Adolf Hitler ja tema partei parlamentarismi Berliinis – Reichstagile pandi tuli otsa.

Isamaale kogu aur, teistele tähelepanu napilt

Pikemalt vaadeldi Eesti erakondade ja ajakirjanduse vahekorda. Koorbergi tähelepanu pälvis Kaarel Tarandi arvamus Sirbis, kus Tarand arutles, et erakonnad on monopoliseerinud rahva esindamise õiguse, aga nende usaldusväärsus on kõikidest institutsioonidest kõige väiksem.

Lang võrdles, et ajakirjandus pööras suurt tähelepanu Tartus toimunud Isamaa suurkogule, kust tema ei leidnud ainsatki poliitilist mõtet. Küll aga anti tõelisi poliitilisi signaale Keskerakonna volikogult, kus selgitati, et Keskerakond tahab tõsta makse ning ümberjagamist peaks Eestis olema rohkem.

Samuti tulid erinevate poliitiliste seisukohtadega välja sotsiaaldemokraadid. «Miks need ei lenda ajakirjanduses? Miks selle ümber ei toimu samasugust lokulöömist nagu ühe Tartu koosoleku ümber?» päris ta. Ei saa öelda, et Helir-Valdor Seedril ja Lavly Perlingul poleks olnud erinevaid mõtteid, aga üritusel need Langi hinnangul välja ei tulnud.

Väino Koorberg Kuku stuudios. FOTO: Tairo Lutter

Koorberg sõnas, et tema meelest vajutas Jüri Ratas huvitavale nupule, kus ta ühelt poolt tõstatas maksuküsimuse, aga teisalt pakkus vastukaaluks turvalist vanaduspõlve Keskerakonna tüüpilisele valijale. Erakondade juurde tagasi tulles küsis ta Langilt, et millal too viimati nägi tõeliselt radikaalset ideed Eesti arenguks.