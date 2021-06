Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder tõi Kuku raadio saates «Nädala tegija» välja, et uustulnuka valimine pikaaegse erakonna esimeheks oleks teatud mõttes pretsendediks, aga uued inimesed on igasse erakonda oodatud.

«Nii ka Isamaa. Võin kinnitada, et vahepeal on spekuleeritud ja öeldud, justkui Isamaasse ei ole oodatud uusi inimesi ja noori inimesi, oleme selline natuke suletud ja vanameelne. Ei, oh ei, kaugelt sellest,» ütles Seeder.

Poliitikavaatlejatel on hambus Isamaa erakonna madal toetus. Seeder rõhutas, et valimistevahelised reitingud mõõdavad siiski vaid erakonna kaubamärki, mitte konkreetseid kandidaate ja nende valimislubadusi, seega ei näita reiting kõike.

Ta loetles, et Isamaa tugevusteks on eesti keele ja kultuuri hoidmine, eesti rahva füüsiline kestmajäämine, julgeoleku, välispoliitika ja riiklusega seotud küsimused ning need on Isamaale andnud püsivalijagrupi, kelle pärast muretsema ei pea. Seedri sõnul valgus Isamaa valija jaoks laiali, kui nad hakkasid teiste küsimustega tegelema. Samal hetkel startis Rahvaliidust ümbersündinud EKRE, kes võttis osaliselt üle Isamaa sõnumid ja Isamaa valijaskonnast.

«Isamaa jäi kuidagi lahustunult ja ebaselgelt Eesti poliitilisele maastikule. Kui mina erakonna esimeheks sain, siis ma ütlesin, et nüüd seisab meil ees pikk tee, aga me peame oma fookuse paika saama. See ei tähenda, et me muutume kitsalt ühe teema erakonnaks või nišierakonnaks, aga meil peab olema selge maailmavaade, selge ideoloogiline selgroog,» rõhutas Isamaa erakonna juht.

Teise asjaoluna tõi Seeder välja, et Isamaa pole kunagi kartnud teha julgeid, ka riskantseid otsuseid. Ta tõi esile, et Isamaa reiting oli ajalooliselt kõige madalam pärast endise peaministri Mart Laari tehtud reforme. See siiski Seedri hinnangul ei tähenda, et need oleksid olnud valed otsused.

«Isamaa reiting on läbi aegade olnud pikalt tegutsenud Eesti erakondadest kõige kõikuvam ja kõige ebastabiilsem, nagu Ameerika mäed. Me oleme olnud mitmel korral peaministrierakond, aga mitmel korral oleme olnud valimiskünnisel ja ületanud napilt Riigikogu valimistulemused,» selgitas ta.

Seeder leidis, et millegipärast on poliitikavaatlejatel, Isamaa konkurentidel ja osal ajakirjandusest komme defineerida Isamaad EKRE kaudu. Tema ise seda ei tee, aga küsimused nagu «kas te olete light EKRE» või «mille poolest te erinete» tahavad panna teda seda tegema. Ei saa siiski salata, et Isamaal ja EKREl on suur ühisosa. «See, et me jätsime oma püsivalija unarusse aastaid tagasi, oli kindlasti viga. Seda kasutas EKRE ära,» möönis ta.