Küsimus külalistele, võib-olla naiivne, siis palun vabandust. Kas Eesti riik nimetab neid küüditami9si ja sellega seonduvat genotsiidiks? Kas Euroopa Liit ühineb sellega? Kas Venemaa võtab selle omaks? Kuidas lätlased seda nimetavad, kuidas leedulased?

Peep Varju: Mulle tundub, et Eesti riik ei ole praegu selleks kõigeks valmis. See on tõepoolest genotsiid, see on sõjakuritegu. Siin ei ole ühtegi võimalust sellest kõrvale põigelda.

Ma olen aru saanud nende uurimistööde käigus, et Venemaa proovib igatepidi seda pisendada, vähendada. Tahavad rõhutada, et oli liiga väike arv, keda tapeti. Aga rahvusvaheline konventsioon genotsiidi kohta ei too kusagil välja, et mingisugusest arvust tuleks lähtuda. Juba laste puhul on öeldud, et genotsiid on see, kui lapsed saadetakse välja oma kodumaalt, oma territooriumilt. Rääkimata sellest, kui neid on tapetud, on pommitamistel hukkunud ja nii edasi.

Siin ei ole absoluutselt mitte mingisugust võimalust sellest kui genotsiidist kõrvale põigelda. Minu arust ongi kõige rängem süütute laste hävitamine. Kindlasse näljasurma viimine. Või nagu Tallinna pommitamisel, kui 50 last 9. märtsil 1944 hukkus genotsiidi ohvritena. See ei ole juhuslik sõjaohver, see on sihilik hävitustöö.

Aigi Rahi: Ma arvan, et meie juristid on sellele oma hinnangu andnud. Tegu on inimsusevastaste kuritegudega.

Kas ja kuidas mingi riik seda tunnistab või mitte, on küsimus neile. Meie jaoks oli ja on see kuritegu. Vähe on üldse Eestis peresid, keda need sündmused poleks mingilgi moel puudutanud. Selles mõttes ma ei paneks siia üldse küsimärki.

II lugu: «Laske ta maha!». Loeb Katrin Saukas.

Aigi Rahi jutustab tagasitulnute kohanemisraskustest.

III lugu: «Võõral keelel pole võimu...» Loeb Markus Andreas Auling.

Merle Karusoo: Esimene kohtumine tollal küüditatud Virumaa lastega vapustasid meid kõiki. See oli Vasjugani-äärsetes näljakülades ellujäänud laste esimene suvepäev. 1989. Me nimetame neid Aipolovo lasteks, sest mitmeid neist said kokku Aipolovo lastekodus.

Tegelikult oli kokkutulnute seas ka tollaseid lapsi Toguri väikelastekodust ja näljaküladesse jäänutest. Kogunemiskutse kirjutas mees nimega Jüri Lehtrand. See oli aeg, mil alles hakati rääkima, alles otsiti üksteist.

Me tegime juba neil paaril päeval väga palju intervjuusid ja jätkasime hiljemgi. Intervjuude mahakirjutuste juurde kuulus alati aruanne. Siin üks neist.

Katrin Saukase aruanne, 10.–11. juuni 1989 Alajõel.

Merle Karusoo: Venemaa on jäänud ainsaks riigiks, kes väidab, et Nõukogude Liit pole Eestit kunagi okupeerinud. Nürnbergi protsessil 1946. aastal asitõendina esitatud Molotov–Ribbentropi salaprotokollide tekstid tunnistas Nõukogude Liit võltsinguks. See võeti omaks ja tühistati alles 1989. aastal.

Jalta lepinguga määrati meid NSVL jurisdiktsiooni alla. Selle eest on vastutavad nii Inglismaa kui Ameerika Ühendriigid.

Mina kutsun esimest veealust toru Putin–Schröderi paktiks. Nüüd on vältimatu juba teine toru. Tänu Ameerikale. Jälle on käed löönud just Saksamaa ja Venemaa. Kas keegi tõesti usub, et 5. paragrahv peab , kui see on majanduslikult ebasoodne euroliidule ja/või USA-le?

Tihti on küsitud – miks peab neid õudusi mäletama. Sellepärast, et õudus ei korduks.