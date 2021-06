Väino Koorberg. FOTO: Tairo Lutter

Vaktsineerimise korraldajad väärivad ebamugavaid küsimusi

Teise teemana vaatlesid saatejuhid koroonaviiruse vastu vaktsineerimist. Lang heitis ette, et ta pole näinud tõsiseid analüüse, miks vaktsineerimine venib. Koorberg lisas, et enam ka ei küsita, kuidas on olukord esmase riskirühma vaktsineeritusega.

Lang küsis, kas sotsiaalministri Tanel Kiige valmisolek käia kõikides eetrites vaktsineerimist kommenteerimas ning teha seda väga selgelt ja heas keeles ongi põhjuseks, miks ajakirjandus ei esita talle ebamugavaid küsimusi. Koorberg küsis, kas Lang tahab öelda, et Kiik on oma sarmiga kõiki ajakirjanikke pimestanud.

Ta ise peab küll tunnistama, et kommunikatsiooni- ja turundustöö on ministril hästi tehtud. Teadmata on siiski, kas meil on valmisolek kolmandaks laineks, mis mõnes riigis on juba loksumas. Või hakatakse jälle korduvalt kinnitama, et kõik on hästi ja kõik on hästi, kuni ühel hetkel tõmmatakse pidurid peale ja maskid ette.

Lang märkis, et kui pool elanikkonnast on vaktsineerimata, siis see võib kergesti juhtuda. Koorberg kutsus üles ajakirjanikke küsima, kuhu jääb suvine spurt. Lang lisas, et tasuks siiski kokku lugeda, kui palju vaktsiinidoose on Eestisse laekunud ja kui palju on ära süstitud. Talle tundub, et praegu on aeg esitada ebamugavaid küsimusi neile mitmekümnele inimesele, kes Eestis vaktsineerimise eest vastutavad.

Positiivset kohtuvallas

Kolmanda teemana käsitlesid Lang ja Koorberg ajakirjanduse ja kohtu suhteid. Täna leidis riigikohtu halduskolleegium, et ajakirjandusel on lai otsustusvabadus avalikku huvi pakkuvate teemade määratlemisel ja avalikul võimul, sealhulgas kohtul, pole üldjuhul alust sellesse sekkumiseks. Mõlema saatejuhi jaoks oli see positiivne otsus ning Koorberg soovitas ajakirjanikel kindlasti lahendiga tutvuda.

Samuti oli Koorbergi jaoks positiivne, et riigikohtu esimees tegi kohtunike üldkogul kõne, mis tõstatas samu probleeme, mida ajakirjanduski on esitanud. Lisaks valmistab justiitsministeerium ette kohtupidamise avalikkuse suurendamise eelnõud.

Koorberg loetles, et ajakirjanike jaoks on valupunktideks kohtumenetluse ja kohtumaterjalide avalikkus, mis väljenduvad probleemides nagu asjaolu, et kolmveerand kohtuasjadest lahendatakse kirjalikus menetluses ilma avaliku kuulutamiseta või videoistungite korraldamises, millele kõigil ligipääsu ei ole.

Ajakirjanduslikest sündmustest spordimatšide ajal

Neljanda teemana võtsid saatejuhid ette jalgpalli ehk laupäeval toimunud Taani-Soome matši, mis katkes pärast seda, kui Taani mängija Christian Eriksen väljakul kokku kukkus. Koorberg leidis, et sündmuse telepildis kajastamisest oli näha, kuidas meedia ei ole valmis erakorralisteks sündmusteks, sest paljudes stuudiotes valitses sõnatus.

Pärast ülekannet algas üleüldine tohutu vabandamine, et dramaatilist sündmust eetris näidati.Tegelikult näidati Koorbergi sõnul vaid kukkumist, mõne sekundi jooksul ülaplaani meditsiinipersonalist ning Erikseni juurde kogunenud Taani meeskonnast, kes mängija ära varjasid. Koorberg möönis, et väga suure ekraani omanikud võisid jalgpallurite jalgade vahelt üht-teist näha, mis väljakul toimus.

Vaidlus oli selles, kas toimuvat oleks pidanud üldse näitama, sest detailsetest kaadritest ei saa rääkida. Aga ülekandes oli tema hinnangul selgelt näha, et kaamera hakkas kasutama väljakust üldplaane ning näitama publiku reaktsioone. Seda omakorda peeti ebaeetiliseks, sest pildis oli ka kaader Erikseni elukaaslast lohutavatest mängijatest.

Koorberg rõhutas, et kui keset spordimatši juhtub sündmus, siis ajakirjanik peab jääma ajakirjanikuks ning hakkama sündmust kajastama. Ei saa olla nii, et staadionipublik on olukorrast teadlik, aga miljonid vaatajad peavad närima huuled veriseks, et mis juhtus, sest neile näidatakse muusikat või looduskaadreid. «Ajakirjanike ülesanne on näidata ja jutustada lugu,» sõnas ta.

Lang märkis, et konkreetse juhtumi puhul on ta Koorbergiga nõus ning järgnenud vabanduskoori ei olnud vaja. Küll aga võib ta ette kujutada, et kui mäng poleks toimunud Kopenhaagenis, vaid näiteks Venemaal, siis oleks kaamerameest hinnatud selle järgi, kui kiiresti ta saab lähedale ja võimalikult räigeid pilte. Sellisel juhul oleks nende arutelu aga hoopis teistsugune.