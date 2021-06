Riigikogu on sellel nädalal teinud päevaseid ja öised istungeid isikutuvastamise andmekogu seaduseelnõu üle. Eelnõu eesmärgiks on luua biomeetriliste isikuandmete keskne andmekogu ABIS. Postimehe peatoimetaja Marti Aavik ja Isamaa poliitik Kalle Muuli võtsid Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik» arutada, miks on EKRE võtnud kasutusele venitamistaktika.

Muuli naeris, et mingis mõttes on tore, kui rahvaesindajad tublisti tööd teevad, aga teisalt on tobe, kui nad teevad tühja ja mõttetut tööd. «Aga selle teema puhul ma tahaks küll alustada sellest, et mis ma teile ütlesin,» sõnas ta.

«Omal ajal, kui sotsid esitasid sadu, tuhandeid ja kümneid tuhandeid muudatusettepanekuid päris mitmele eelnõule ning püüsid selle kaudu takistada riigikogu tööd. Või kui ka Andres Sutt, praeguse valitsuse liige, esitas mitusada ettepanekut pensionireformi põhjalaskmiseks, siis ma rääkisin, et ärge tehke nii. Ärge kuritarvitage seda tuumapommi, mis on antud riigikogu opositsiooni käsutusse selleks, et tõesti harukordsel hetkel püüda seda kasutada demokraatiat või muu ohustava seaduse vastuvõtmiseks,» jutustas Muuli.

Tema meelest kasutati suurel hulgal parandusettepanekute esitamist juba eelmise valitsuse ajal väga kergekäeliselt. Nüüd ei ole Muuli hinnangul midagi imestada, et uus opositsioon sama teeb, kuigi ta ei taha õigustada EKRE käitumist. «Seda oli arvata, seda oli ette näha, et kui see valla päästetakse, siis seda teed see ka läheb.»

Aavik sõnas vastu, et ka tema saab öelda «mis ma teile ütlesin». Ta meenutas, et eelmise valitsuskoalitsiooni ajal põhiseaduskomisjoni esimehena töötanud Anti Poolamets oli öelnud abielureferendumit tõkestavate sotside kohta revolutsioonilised madrused. «Praegune käitumine on ka rohkem selline revolutsioonilise madruste käitumine,» märkis ta.

Teise aspektina tõi ta välja asjaolu, et EKRE võtab mitmendat korda tüli üles eelnõu kohta, mille põhiolemus pandi paika nende enda valitsuses olemise ajal EKRE liikmete allkirjadega. Võib küll ju minna samamoodi nagu nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega, mille puhul riigikogu arutluste käigus muudatusi ka tehti. Aga samas on Aaviku hinnangul ikkagi tehtud tühjast tüli ehk vaieldakse eelnõude üle, mille väljatöötamise juures nad on ise olnud.

Muuli tõi esile, et ABISi eelnõud on ette valmistatud 2017. aastast ehk tegemist on juba EKRE-eelse dokumendiga. Siseminister Mart Helme ajal jõudis dokument sellesse faasi, kus see hakkas seaduseelnõu kuju võtma. Möödunud aasta sügisel Mart Helme ka selle kinnitas.

Lisaks vaatlesid saatejuhid Soome töörande küsimust. Aavik heitis ette, et Soome piiride sulgemisega rikub Euroopa Liidu põhimõtteid. See paneb teda imestama, sest soomlaste eesmärgiks Euroopa Liidus on olnud kõigi otsustuslaudade taga ning seni on nad olnud reeglite täitmises musterriigiks. Kui seni oli viiruse levik nii kõrge, et soomlaste enesekaitsesoov oli inimlikult mõistetav, siis nüüd on piiriületuse takistamine muutunud Aaviku hinnangul arusaamatuks.