«20midagi» saates on vestluskaaslaseks Sille-Liis Männik, kes on psühholoog, tööalase vaimse tervise uurija ja efektiivse altruismi aktivist. Juttu jätkus nii neist kolmest teemast kui ka paljust muust!

Sille-Liis jutustas, et kui ta tutvustab end psühholoogina, siis enamasti mõtlevad inimesed sellisele nõustajale, kes kutsub kabinetti, paneb toolikesele istuma ja küsib, kuidas sa ennast tunned. Tema aga ei tegele mitte nõustamisega, vaid on leidnud tee teadusmaailmasse, kus ta tegutseb erinevates projektides tööalase vaimse tervise uurimisega.

Üks nendest küsimustest on, kuidas suurendada inimeste seas tööhaaratust. Ta selgitas, et esimesena oli eriti oluline tegeleda kaardistamisega, millised faktorid töö heaolule enim mõju avalduvad ehk millele peaks üldse keskenduma.

Ta kirjeldas, et inimesed mõtlevad tervisest tihtipeale kui haiguse puudumisest, aga tänapäevasem tervisekäsitlus näeb ette, et ainult nullpunktist ei piisa. Ka näiteks Maailma tervishoiuorganisatsioon käsitleb terve inimesena kedagi, kes on heaoluseisundis. See kehtib nii füüsilise kui vaimse tervise kohta.

Sille-Liisi sõnul tuleb tööalaselt erisus välja sellega, et töörahulolu võiks justkui olla nullpunkt, aga lisaks sellele peaks olema ka midagi rohkemat, mis paneks inimese tahtma tööd teha -- et ta teeks tööd mõnuga ja saaks sellest lisaväärtust oma ellu. Üheks kasutatavaks mõisteks on näiteks tööhaaratus ehk inglise keeles engagement.

«See on minu meelest väga ilus sõna eesti keeles ehk sa oled justkui oma tööst haaratud. See koosneb energiast, tahtest tööd teha ning teiselt poolt süvenemise komponendist. Ehk ülesanded nagu haaravad endasse, sul on raske teistele asjadele mõelda, sest see ülesanne on lihtsalt nii põnev, millega sa tegeled,» selgitas ta.

Saates sai vastuse palju põnevaid küsimusi:

Kuidas Sille-Liis hakkas tegelema just organisatsioonipsühholoogiaga ning mis selle valdkonna puhul teda enim huvitab?

Mis on töökeskkonnas ressursside-nõudmiste mudel?

Kuidas saab tööhaaratust luua lihtsama või üksluisema profiiliga töökohtades?

Kuidas vältida läbipõlemist?

Mis on vooseisund ja kuidas seda saavutada?

Mida kujutab endast tahtejõusse kui piiramatusse ressurssi uskumine ning kuidas on see seotud heade töötulemuste saavutamisega?

Mida tähendab efektiivne altruism? Kuidas erineb see traditsioonilisest heategevusest?

Kuidas aitab efektiivne altruism leida üles probleeme, mille lahendamisest oleks enim kasu?

Head kuulamist!

Saatejuht on Ave Kongo, kes on avara silmaringiga ja uudishimulik inimene, kel muuhulgas on varasalves teadmised kunstist ja maastikuarhitektuurist. Talle meeldib väga püüda lugusid inimestest ja inimestega – kas fotoaparaadi kaudu või vahetult suheldes.