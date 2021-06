Tema hinnangul on tehtud poliitiline kokkulepe, kus on ilusasti ära jagatud, kellele missugused reviirid ning seda paati enne riigikogu valimisi ei kõiguta miski. «Ainuke asi, mis nüüd juhtub peale meie saadet, on see, et keegi kuskil kirjutab südantlõhestava loo, kuidasmoodi Lang ja Koorberg tahavad hävitada meie kroonijuveeli, mille nimi on Eesti rahvusringhääling ning ju nad töötavad rahvusvahelise imperialismi huvides,» ütles Lang.

Vaktsineerimise venimisest

Kõrvale ei jäänud ka vaktsiinitemaatika. Lang heitis ette, et ikka veel pole ükski Eesti ajakirjandusväljaanne teinud võrdlust, kui palju on vaktsiine laekunud ja kui palju on neid ära kasutatud. Koorberg luges ette, et 3. juuni õhtul oli süstimata ligi 206 372 doosi vaktsiine, millest 128 000 oli AstraZeneca, mida Eesti on vabalt valmis arenguabina ära kinkima.

Lang tõi välja, et eile kuulutas administratiiv-bürokraatlik süsteem, et on ületatud põhimõtteline piir ning 500 000 inimest on saanud vähemalt esimese vaktsiinisüsti. Ta küsis, kus on 70 000 Pfizeri vaktsiini, mida pole veel käsivartesse süstitud.

Koorberg sõnas, et oleme jälle samasuguses võidujoovastuses nagu eelmise suve alguses ning kohe hakatakse jagama aumedaleid koroona suurepärase seljatamise eest, aga me ei tea, mis saab sügisel. Tema meelest peaks praegu astuma kõiki samme, et võimalikult paljud inimesed saaksid võimalikult kiiresti vaktsineeritud ning põletikuline Eesti-Soome küsimus saaks ära vaktsineeritud.

Lang nõustus ja lisas, et tema meelest on Eesti vilets vaktsineerimistase praegu Soomes ettekääne, et piiri kinni hoida.

Janek Mäggist ja sõnavabadusest

Soomest rääkides tõstis ta esile veel eile avaldatud Janek Mägi kolumni EPLis, kus endine valitsuse liige kirjutas südamepõhjast või täieliku, aga kohalejõudmatu irooniaga loo, mis on üsna piiri peal rahvastevahelise vaenu õhutamisel.

Koorberg luges ette, et Mäggi sõnul peab valitsus kuulutama Soome Eestile mittesõbralikuks riigiks, sest Soome kasutab ära Eesti ajaloolist ebaõnne. Samuti näeb Mäggi, et Soome kuulumine Euroopa Liitu tuleb seada kahtluse alla ning Soome on Eestile kuulutanud sõja.