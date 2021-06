Eesti on oma teist eesistumisaega ÜRO Julgeolekunõukogus alustanud edukalt, sest esimesel kohtumisel võeti nõukogus üksmeelselt vastu resolutsioon, mis pikendab Euroopa Liidu operatsiooni Irini töö aluseks olevat mandaati, selgitas Tiina Paju, diplomaat Eesti ÜRO esinduses New Yorgis, Kuku raadio saates «Välismääraja». Irini on ELi sõjaline operatsioon, mille eesmärk on jõustada ÜRO kehtestatud Liibüa relvaembargot.

Paju märkis, et juunikuu on Julgeolekunõukogus tihe, sest tulemas on mitme rahuvalvemissiooni mandaadi uuendamine. Lisaks on Eestil plaanis tõstatada meile olulisi teemasid nagu küberjulgeolek ning lastekaitse relvakonfliktides ja korraldada avatud kohtumise Euroopa Liidu ja ÜRO koostöö teemal.

Diplomaat tõi välja, et relvaembargo Liibüale kehtestati juba 2011. aastal. Lisaks kehtestati reisikeelud ja varade külmutamise sätted. Relvaembargot oli vaja, sest lisaks Liibüa sees sõdivatele rühmitustele on siiani hulgaliselt välisriikidest toetajaid, kes varustavad kõiki võitlevaid pooli relvade, väljaõppe, teatud juhtudel ka sõduritega. «See toidab konflikti pidevalt ning just sellepärast on relvade sisseveo keeld väga oluline,» argumenteeris Paju.

Ta selgitas, et Liibüa konflikti lahendamiseks on tegutsemas kaks rahvusvahelist missiooni. Üks on ÜRO enda missioon, mis tegutseb Liibüas ja mille eesmärk on toetada Liibüa enda osalisi kokkuleppele jõudmisel. Teine on Euroopa Liidu missioon Irini, mis tegutseb Vahemere avamereosas, mitte Liibüa rannikuvetes. ÜRO antud volitus lubab ELi liikmesriikidel kontrollida Vahemere avamerel laevu, kelle puhul kahtlustatakse, et nad viivad Liibüasse ebaseaduslikult relvi. Sel aastal juhtisid resolutsiooni pikendamise läbirääkimisi üheskoos Prantsusmaa ja Eesti.

Liibüas on selle aasta kevadest uus ühendvalitsus, mis töötab selle nimel, et viia riik valimisteni selle aasta lõpus. Need peaksid olema esimesed demokraatlikud valimised Liibüa ajaloos. Ühendvalitsus nõuab, et lõpetataks igasugune ebaseaduslik relvade sissevedu Liibüasse ning et kõik riigis viibivad välisjõudude toetatud jõud nagu sõdurid ja väljaõpet pakkuvad inimesed lahkuksid. «Selles suhtes on selge üleskutse Liibüa poolt olemas,» sõnas Paju.