20. juunil toimub Tartu lauluväljakul Isamaa suurkogu, kus erakonna juhiks kandideerivad senine juht Helir-Valdor Seeder ning tema võistleja Lavly Perling. Postimehe peatoimetaja Marti Aavik ja Isamaa poliitik Kalle Muuli arutlesid Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik», kummal kandidaadil on rohkem võidušansse ning millises seisus Isamaa erakond on.

Aavik märkis, et tema paneks pigem raha selle peale, et võidu viib koju Seeder. Valimistest tuleks aga rääkida, sest Aaviku hinnangul on Perling teinud huvitava, võib-olla isegi ameerikaliku kampaania. Perling jagab sotsiaalmeedias laialdaselt pilte ja sõnumeid, kus ta käib ja kellega kohtub.

Muuli ütles vastu, et erakondade esimehed käivad mööda maad ringi ka siis, kui valimisi pole tulemas, lihtsalt neid kohtumisi ei kajastata sotsiaalmeedias nii suurelt ning ajakirjanduses mitte üldse.

Muuli tõi esile, et Isamaa on üks väheseid erakondi, mille esimehe kohale on mitu kandidaati. Perlingu meeskonnas on mitu inimest, kes omal ajal tegid Res Publicas samasugust põllutööd. Kogu olukord meenutab talle pisut omaaegset Res Publica tegemist, kus praktilises poliitikas mitteolnud inimene Rein Taagepera tehti käilakujuks, kes valimistel pidi hääli võtma.

Ta lisas, et kui ajaloo suhtes aus olla, siis Taagepera tuli avalikult ajutiseks käilakujuks. Lavly Perlingu puhul Muuli ei kahtlegi, et Perling tegelikult ka tahab esimeheks saada. Põhimõtteliselt on toonase situatsiooniga võrreldes erinev siiski see, et Res Publica tegemisel ei olnudki kellelgi poliitilist kogemust. Nii oli ka loomulik, et ka esimees ei olnud pika poliitilise ajalooga.

Isamaa puhul kehtib aga Muuli sõnul vastupidine olukord. Isamaa on Eesti vanim erakond ning partei sees on küll ja küll ajalooga poliitikuid, kes võiksid olla erakonna juhid. «Nüüd tuua väljast selline inimene, kelle puhul me ei tea – tal pole poliitilist kogemust –, kas ta õnnestub või ei õnnestu. Kui daami kohta niiviisi sobib öelda, siis puhas põrsa kotis ostmine.»

«Võib väga hästi õnnestuda ja võib mitte õnnestuda,» jätkas Muuli. «Samas kõrval on täiesti vastupidine kandidaat, kes on pika poliitilise kogemusega, kellest me kõik teame, kes on kõiki ameteid pidanud,» argumenteeris ta Seedri toetuseks.

Aavik küsis, kas Isamaa juhtkonna seas ei olegi siis muret, et reiting on kehvavõitu. Muuli möönis, et ikka tahaks kõrgemat reitingut, aga reiting on olnud Isamaal viie protsendi juures juba 2015. aastast. «Kuus aastat! Ja hoolimata sellest reitingust me oleme kõik valimised läbi teinud, tulnud väga edukalt läbi, saanud valitsusse ja saanud viimases valitsuses kõige suurema reformi – pensionireformi tegime ära!» kaitses ta.