Rein Lang ja Väino Koorberg vaatlesid Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses», kuidas ajakirjandus on kajastanud administratiiv-bürokraatliku süsteemi (ABS) leemekulbi liigutamist. Juttu jätkus ka muustki.

Eelmisel nädalal võttis ajakirjanduses jõuliselt sõna Tallinki peadirektor Paavo Nõgene, kes on kriitiline vaktsineerimiskorralduse suhtes. Langi jaoks oli muljetavaldav, kuidas ABS hakkas Nõgese väidetele reageerima ning väitis, et esitatud arvud on valed. Seepeale oleks aga Lang Nõgese asemel kohe küsinud, et millised on siis õiged arvud. Sellele küsimusele pole aga tänaseni vastust tulnud.

Koorberg leidis, et tegemist on tüüpilise ABSi käitumisega. Lisaks aga tuleb esile tõsta sotsiaalminister Tanel Kiike, kes peaks siiski olema poliitik, mitte ABSi esindaja. Ta selgitas, et kui Eesti vaktsineerimise edetabelis tõusis, tavatses Kiik Twitteris pidevalt aru anda, kui hästi Eestil ikkagi läheb. Nii, kui me hakkasime nimekirjas tahapoole vajuma, hakati ütlema, et ega need numbrid ei olnudki olulised.

Samuti kutsus ta üles lahendama vaktsiinide logistikaprobleeme. «Head sõbrad ajakirjanikud, saatke sotsiaalministeeriumisse ja eriti asekantsler Maris Jessele Eesti logistikafirmade kontakte, et nad õpetaksid, kuidas lõpetada ära see jama, et sõidavad vaktsiinid vabariigi teise otsa ja sõidavad inimesed vabariigi teise otsa. Siis selgub, et kuu või kaks hiljem sõidavad nad täpselt samamoodi, sest vahepeal ei suuda keegi korraldada, et see inimene Tallinnast, kes sõitis vaktsiinisüsti saama Narva, saaks oma teise süsti Tallinnast,» sõnas Koorberg.

Langi jaoks on kummaline, et suurürituste korraldajatele pannakse kohustus võimaldada ka külastajate testimist. Nakatumisohu vähendamiseks on vaktsineerimispassid ja läbipõdemise tõendid. Koorberg märkis, et küllap on testimiskohtade loomise kohustuse määramisel kellegi majanduslik huvi mängus. Lang nõustus ning kutsus üles uurima, kelle taskusse läheb vaktsiinisüstist saadav tulu.

Reklaami ja ajakirjanduse seotusest

Tähelepanu vääris Õhtulehe taskuhääling «Börsisupp», kus sai sõna PR-agentuuri Daltoni juht Ivo Kallasmaa, kes rääkis ausalt suhtekorralduse ja ajakirjanduse vahekorrast. «Ta rääkis armsasti ära, millised on suhtekorraldajate vajadused ja mismoodi ajakirjandus saaks neid vajadusi rahuldada. Nii mitmedki asjad, mida meie olime siin saates kahtlustusena üles riputanud, said sealt kinnitust,» ütles Koorberg.

Ta sai Kallasmaa jutust aru, et kui on vaja, et sõnum või reklaam jõuaks põhimõtteliselt kõigi Eesti inimesteni, siis võib ülejäänud ajakirjanduse kõrvale heita. Piisab sellest, et sokutada materjal sobiva ajakirjaniku juurde Ringvaatesse ja Koorbergi mäletamist järgi TV3 õhtusesse saatesse ning turg ongi kaetud.

Lang ütles, et need, kes teavad, kuidas vorsti tehakse, seda ei söö. Selle saate läbikuulamise tagajärjel tekkis temal teatav okserefleks, aga on ikkagi hea, kui inimestel lubatakse rääkida ning tõde tuleb päevavalgele.

Koorberg lisas, et Kallasmaa järgi tuleb materjal anda ajakirjanikule söödaval kujul, nii et ajakirjanikul oleks lugu jutustada ja siis ei ole ka ERRi eetikanõunikul selle kohta midagi kobiseda.