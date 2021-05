Laupäevases Kuku raadio saates «Keskpäevatund» oli saatejuhtidel Priit Hõbemägil, Ainar Ruussaarel ja Marek Strandbergil laual mitu päevakajalist teemat ning mõistagi kuulati enne nende teemade arutama asumist puhkpillimuusikat.

Esmalt räägitigi palju kõneainet pakkunud kaitseväe juhi Martin Heremi otsusest tõmmata kriips peale kaitseväe orkestri tegutsemisele. See samm tekitas avalikkuses pahameeletormi, mis ei näita endiselt vaibumise märke.

«Nii, nagu kaitseväe juhataja Martin Herem on öelnud, et kui orkestri laialisaatmine annab kokkuhoidu kas või ühe padruni, siis on see hea mõte,» võttis Hõbemägi lühidalt kokku kindralleitnant Heremi öeldu.

Saatejuht soovitas irooniliselt võtta kasutusele orkester The Tomahawck Brothers. «Ma arvan, et selle [orkestri] kasutusele võtmisega hoiab kaitsevägi kokku vähemasti peotäie padruneid ja kui need on kokku hoitud, siis on meie kaitsevõime jälle tugev ja saame edasi minna nii muusika kui ka püssipaugutamisega,» rääkis Priit Hõbemägi.

Marek Strandberg pakkus, et kõiki tunnuseid vaadates, on antud juhul tegemist infooperatsiooniga. «Heremi infooperatsioon, kas ta oli seda või ei olnud, on viinud selleni, et ühiskonnas arutatakse jälle asjade algpõhjuste üle, mille eest tuleb tegelikult kindralit tänada. Nurkasurutuna tegi ta toimingu, mis muidu oleks jäänud tegemata,» rääkis Strandberg.

Saates tehti veel juttu digikatastroofist veebikeskkonnas digilugu.ee, mis pakkus tööle hakates kümnete tundide pikkust ootejärjekorda, kus passisid tuhanded frustreeritud inimesed.