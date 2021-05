Postimehe peatoimetaja Marti Aavik ja Isamaa poliitik Kalle Muuli võtsid Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik» arutada endise peaministri Jüri Ratase esinduskulude hüvitamise, mida kajastas selle nädala Eesti Ekspress.

Muuli märkis, et tema arusaamisega järgi oli Jüri Rattale ette heidetud kulutuste puhul kõigil või enamikul juhtudel tegu ikkagi töösõitudega. See tähendab, et raha kasutati töövisiidil, töökollektiivis ja tööajal, mitte oma perega puhates.

Marti Aavik FOTO: Remo Tõnismäe

Aavik täpsustas, et see pole päris kindel, sest kajastatud on ka episoode, kui peaministrile anti korvikesi kaasa koduseks tarbimiseks. Tema sõnul on arusaadav, et peaminister võtab külalisi vastu ning võõrustab neid.

Küll aga nähtub Saaremaa reisi kirjeldusest, et prassivalt on aega veedetud tegelikult lähimate nõunikega, mitte väliskülalistega. Aavik argumenteeris, et peaminister oma palga eest ei oleks õhtusöögil kulutanud 320 eurot inimese kohta.

Muuli leidis, et summade välja toomine on hea näide sellest, kuidas püütakse endist peaministrit hävitada. Ta meenutas, et eelmisel sügisel kutsus Eesti Ekspressi peatoimetaja üles Keskerakonda hävitama. «Pärast seda avaldust on mul väga raske lugeda mingisuguse objektiivse pilguga ükskõik millist Ekspressi lugu, mis on kirjutatud Keskerakonna või Keskerakonna juhi kohta,» sõnas ta. Muuli võrdles, et erakondade hävitamist on ta lugenud ajalooõpikutest bolševike ja natsipartei üleskutsena.

Ta täpsustas, et 320 euro sisse on arvestatud erisoodustusmaks. Tema sõnul loeti vanasti erisoodustusmaksu riigi tuluks, mitte kuluks. Sellest summast moodustab erisoodustusmaks Muuli umbmäärase arvutuse järgi umbes 120 eurot. See on raha, mida ei makstud Pädaste mõisale, vaid mida riik tõstab ühest taskust teise. «See on minu meelest ühe ajalehetoimetuse poolt ikka eriline sigadus – näidata, justkui oleks maksu makstud Pädaste mõisale, mitte Eesti riigile,» heitis ta ette.

Muuli lisas, et tema ajakirjanikuna oleks hakanud Eesti peaministri esinduskulusid võrdlema Soome ja Läti peaministritele eraldatud summadega, sest on teada, et Ratas ei ületanud talle pandud limiiti 2000 eurot kuus.

Aaviku jaoks oli üllatav, et Muuli nii tugevalt Ratast kaitseb, sest varasemalt on Muuli silma paistnud ausa ja rahvale arusaadavate kulutuste eestseisjana. Tema hinnangul on erisoodutustusmaksu lisamine oletatav, sest loost selgelt ei tule välja, et nii on tehtud. Aga ka sellisel juhul on õhtusöögikulu suur, sest tuleb rõhutada, et peaminister ei võtnud vastu teisi riigijuhte või kasvõi Saaremaa vallavanemaid. Samuti pole jutt ööbimiskuludest.

Muuli märkis, et vaevalt saab teda pidada väga suureks Keskerakonna sõbraks. Samas ei ole tema meelest mõeldav, et Pädaste mõisas ööbiv peaminister saadab kellegi Liiva poodi vorsti ja saia järele. Hotelli restoranis ongi sellised hinnad, argumenteeris Muuli. Samuti ei saanud peaminister töökaaslastele öelda, et istume õhtul näljas. «Kuhu ta oleks siis pidanud Muhumaal sööma minema, ütle mulle?» päris Muuli.