Esmaspäeval sekkus Jeruusalemmas toimuvasse Gaza sektorit kontrolliv Hamas, mis hakkas Iisraeli poole rakette saatma. Tänaseks on välja lastud üle tuhande raketi, lootuses raketitõrjesüsteemi Raudkuppel üle koormata ja nii Iisraeli kaitsest läbi tungida.

Rahvuslikud ja usulised vastuolud. on tekitanud tänavatel kaose: ühelt poolt on välja ilmunud paremäärmuslikud juudijõugud, kes araablasi peksavad, teiselt poolt on palestiinlased vastanud poodide ja sünagoogide põletamisega.