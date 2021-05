«Kravtšenko juhtum on veel üks test Keskerakonnale ja tundub, et Keskerakond ei läbi seda testi. Sest Jüri Ratas on juba öelnud, et Kravtšenko on muidu ju täitsa tore inimene ja peaaegu et vabandas ka. Kunagi ma vaatasin peaaegu suure optimismiga Jüri Ratase perestroikaplaane Keskerakonnas, aga need muutuvad järjest maalähedasemaks ja üsna varsti võib öelda, et perestroika on vist ebaõnnestunud,» rääkis Meerits.