Ta selgitas, et suurt islamiriiki pole kunagi olnud. Selle asemel on olnud kalifaat, millel ühel hetkel on rohkem, teisel vähem mõju. Kui vaadata šiiismi, siis neil pole olnud ka imamaati. On olnud šiiitliku valitsusega riike ja dünastiaid, aga imaamid surid ja viimane neist läks ära varjatusse enne, kui ühtse religioosse ja poliitilise juhtimisega imamaati oleks saanud tekkida. «See, mis praegu on Iraanis, on teistsugune moodustus, tänapäevane moodustus,» märkis Süld.