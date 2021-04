Postimehe taskuhääling «20midagi» on pärast vahepausi taas eetris. See on saade hakkajatest inimestest, kes oma tegutsemise kaudu muudavad maailma. Täna oli külas nahadisainer ja Eesti Kunstiakadeemia dotsent Stella Runnel, kes on üks ringmajandusliku tootmise ja disainmõtlemise algatajaid Eestis. Ennekõike tegutseb ta Stella Soomlaisi nahkaksessuaaride brändi eesotsas.

«Mulle meeldib luua oma maailma,» selgitas Runnel, miks ta valis just ringmajandusliku disaineri elukutse. «See on üks motivatsiooni allikatest, et ma justkui saan valge lehe ja loon sinna oma süsteemi, oma maailma.»

Kui ta 2010. aastal ringmajanduse usku pööras, siis oli Eestis vaid üksikuid inimesi, kes samamoodi mõtlesid. Nii oli teerajajaks saamine tema jaoks loomulik käik. Kahju on tal aga ainult sellest, et pole saanud teiste vigadest õppida. «Ma olen elus valikuid teinud intuitiivselt. Mulle meeldib oma rada luua, aga selle pahupool ongi, et ma teen kõik vead oma nahal läbi ja sellevõrra võtavad asjad kauem aega,» kirjeldas ta.

See on ühtviisi saade nii keskkonnateadlikele kui ka ettevõtlusest huvitatud inimestele. Ave Kongo ja Runnel võtsid ette:

Mis üldse on ringmajandus? Kuidas avalduvad selle põhimõtted Runneli töödes?

Kuidas muutus nahk Runneli jaoks «pruunist asjast nurgast» inspireerivaks materjaliks?

Miks ta jõudis enda brändi loomiseni ning mis on olulisemad õppetunnid, mida Runnel on ettevõtluse kohta aastate jooksul saanud? Millega peaks ettevõtjaks hakkamisel arvestama?

Millal ja kuidas sündis Stella Soomlaisi stuudio? Milliseid ootamatuid boonuseid on see talle andnud?

Kuidas on inimesed tema tiimi jõudnud ning mida naudib Runnel meeskonnatöö puhul enim?

Mida pidi väikeettevõte hakkama teistmoodi tegema, et pandeemia tingimustes hakkama saada?

Stella Soomlaisi brändi tooted on 95 protsenti ringmajanduslikud. Mis takistab 100-protsendilist määra?

Milliste uute algatustega kavatseb ta lähiajal välja tulla?

Ja muud!

Head kuulamist!

Saatejuht on Ave Kongo, kes on avara silmaringiga ja uudishimulik inimene, kel muuhulgas on varasalves teadmised kunstist ja maastikuarhitektuurist. Talle meeldib väga püüda lugusid inimestest ja inimestega – kas fotoaparaadi kaudu või vahetult suheldes.

«20midagi» on kuulatav Postimehe veebis, Spotifys, iTunesis ja teistes taskuhäälingute rakendustes.