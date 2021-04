Meeleavalduste kajastamisest

Seejärel võtsid saatejuhid ette õpetuste osa. Koorberg tõstis esile Poynteri instituudi viiepunktilise juhise, kuidas ajakirjanikud peaksid kajastama proteste, et nende tegevus oleks eetiline ja tasakaalustatud.

Ta loetles, et esiteks kajastavad ajakirjanikud meeleavaldusi liiga sageli võimuolijate vaatevinklist. Kui ajakirjanikud otsivad autoriteetseid allikaid, siis sageli on nendeks poliitikud, politsei ja teised võimuinstitutsioonid nagu ärimehed ja huvigruppide esindajad. Selle vastu aitab protesteerijatega normaalselt rääkimine igal ajal, mitte ainult siis, kui nad tõrvikute ja hangudega Toompea värava poole lähevad, soovitas Koorberg.

Teiseks punktiks on see, kui ajakirjandus ei näe probleemi kui tervikut, vaid kisub välja üksikuid kaadreid ja stseene. Kuna ajakirjanikud proovivad olla tasakaalustatud, siis nad pelgavad seletada, miks meeleavaldused juhtuvad. Lihtsam on tasakaalustatult kajastada, kuidas politsei veab tšellot mööda munakivisillutist, mitte miks on inimesed pahased. Poynteri instituut soovitab ajakirjanikel rohkem analüüsida ja põhjendada.

Kolmandaks keskendub ajakirjandus sellele, justkui oleks meeleavaldus meeleavaldajate ja politsei vastasseis. See loob meie ja nemad olukorra, kus nemad ehk protestijad jäävad väljaspoole ühiskonda. Ajakirjanduse spetsialistid aga hoitavad ajakirjanikke, et ärge korrake papagoi kombel seda, mida teile ütleb politsei. See on üks erapoolik allikas, millesse tuleb suhtuda sama kriitiliselt nagu teise poolde, leidis Koorberg.

Neljandaks heidetakse ette, et ajakirjandus portreteerib meeleavaldusi üksikute silmatorkavate tegelastega, sest see on telegeeniline. Tegelikkus on see, et kividega ei loobivad vaid üksikud inimesed, kes võivad olla ka provokaatorid või möödakäijad. Üldistus külakaklejatest aga on juba ajakirjanduses tehtud.

Viiendaks on üheks ajakirjanduse põhiülesandeks anda hääl neile, keda muidu ei nähta. Siinkohal toob õpetus esile, et väga sageli puudub ajakirjandusel meeleavaldusi kajastades empaatiavõime. Pikka aega on erinevaid gruppe jäetud tähelepanuta ning proovitud neid nii enne meeleavaldusi kui ka pärast seda marginaliseerida. «Sellest me eelmises saates rääkisime, et kõik see tekitab frustratsiooni,» nentis Koorberg. See pole tervisliku ühiskonna jaoks hea. Ta soovitas, et ajakirjandus pööraks tähelepanu kõikidele ühiskonnagruppidele.

Halvast ajakirjandusest

Ette tuli võtta ka halva ajakirjanduse rubriik. Langi meelest oli halb ajakirjandus see, kuidas kogu päeva näidati rahvasaadik Tarmo Kruusimäed, kes keset Riigikogu istungit tõmbas e-sigaretti. Koorberg sõnas, et meemimajanduses pole imestamisväärne, et stseen lendas üle maailma. Temal aga tekkis kaks küsimust. Esiteks, kas keegi suurepärasest e-riigist ei võiks käia läbi 101 Riigikogu liiget ja mõned ministrid, et seadistada ära nende arvuti ja videokaamera professionaalsele pildile?

Teiseks küsis Koorberg, millal hästivaktsineeritud Riigikogu tuleb saali tagasi. Lang sõnas, et tegemist on kõrvalküsimustega. Oluline on, kas väljanopitud kaader on terve päeva jututeema, nagu see eelmisel nädalal juhtus.

Halva ajakirjanduse teine näide oli tema hinnangul pärast 14. aprilli, kui koalitsioon ja opositsioon tegid omavahel kompromissi. See aga ei puudutanud ainult nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust, aga teised komponendid Langi hinnangul ajakirjandusse jõudnud ei ole. Juba järgmisel päeval ilmus suur analüüs, kes võitis, kes kaotas. «Ma tajusin, et ajakirjanike hulgas on pettumus. Kujutad ette: ei saanudki ööistungeid, kajastada täielikku löömingut. Igav on,» ütles Lang.

Poliitikaajakirjandusest

Jutuks tulid ka erakondade populaarsusreitingud, mida viimasel ajal avaldatakse pea iga nädal. Lang ütles oma kogemustele tuginedes, et reitingud kindlasti mõjutavad Eesti poliitikaelu ning parteide peakorterid muutuvad väga närviliseks, kui mõne Eesti meediaväljaande esileheküljel või uudistesaates ilmub järjekordne edetabel.