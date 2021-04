Kommenteerides laupäevast vaatepilti, kus mitmed vaktsineeritute vanusepiirist nooremad läksid vaktsineerimiskeskusesse ja said süsti kätte, tõdes Erik Moora, et kordades hullem olnuks, kui vaktsineerimiskeskused seisnuks lihtsalt tühjana. «Iga õlga süstitud vaktsiin lühendab pandeemiat,» märkis ta.

Ta nõustus, et vaktsineerimistalgute sihtgrupp ehk üle 65-aastased vajavad pikemat ettevalmistusaega, sest seni on nad elanud teadmises, et vaktsineerivad vaid perearstid. «Nüüd on neil tekkinud mulje, et esiteks peavad nad saama süsti perearsti käest. Teiseks on tekkinud tunne, et kui nad kuskilt mujalt saavad, siis nad on oma perearsti reetnud.»

Reet Aus tõdes samuti, et kõige tähtsam küsimus on, kuidas saada 60+ vanuses inimene kätte, et nad selle süsti teeksid. Segadus tekkis seega eelkommunikatsiooni tõttu. «Kommunikatsioon ei ole nendeni jõudnud. See on see, millele tuleks keskenduda.»