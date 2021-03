Margus Parts kutsus saatesse «Maailm taskus» külla Liisi Karindi, et rääkida, kuidas Hiina on koroonapandeemiaga hakkama saanud ja kuidas läheb Hiina majandusel. Ajal, kui Euroopa riigid istuvad pandeemia tõttu luku taga, võib Hiina minna neilt suure hooga eest ära.

Liisi Karindi. FOTO: Madis Veltman

Karindi mõtiskles, et Hiina soovib enda rahvale näidata, et nende poliitiline süsteem on ülimuslik: kui muu maailm ei suuda isegi viiruse levikut piirata ja surmade arvu kontrolli all hoida, siis Hiinas kõik toimib.

«Neil on arusaam natuke teistmoodi, mida tähendab positiivne kontroll või kord, nagu nemad ütlevad. Neil on kord majas. See on meie jaoks hirmutav, aga nende jaoks rahustav,» selgitas Karindi.

Mõttemaailm paistab välja ka Hiina suhtumises teistesse vaktsiinidesse. Nad toodavad ise praegu kolme vaktsiini ning lääne vaktsiine nad ei plaanigi kasutusele võtta. Vastupidi, Hiina proovib oma vaktsiini teistele riikidele peale suruda. Karindi tõi välja, et nad on kehtestanud reegli, mille järgi võivad välismaalased ja hiinlaste pereliikmed riiki tulla vaid siis, kui nad on vaktsineeritud Hiina vaktsiiniga. Seetõttu peaksid ka teised riigid hakkama Hiina vaktsiine pakkuma või leppima olukorraga, et nende riikide elanikud Hiinasse ei pääse.

See tähendab, et Hiina on end avanud üksnes paberil. Karindi arutles, et tegu võis olla isemoodi vastusega Euroopa Liidu Hiina kaubanduskoja palvetele, et ärilistel eesmärkidel oleks ikkagi võimalik Hiina ja Euroopa vahet liikuda. Hiina sai teha käigu, et üksnes need riigid, kes on nõus Hiina vaktsiini vastu võtma, saavad tulla riiki äri tegema või saavad lubada pereliikmetel kokku saada. Nii saab Hiina anda Pekingi-meelsetele riikidele soodustuse, ilma et otseselt saaks Hiina valitsust kritiseerida, et miks nad midagi ei tee.

Parts märkis, et tegemist on väga kõneka faktiga, sest teiste riikide puhul ei kujutagi ette, et nad võiksid sellist klauslit kehtestada. Ta leidis, et Hiina otsus näitab, kui palju nad peavad ennast teistest kõrgemal olevaks.

Karindi ütles vastu, et tegemist võib olla ka strateegilise käiguga. Oleks ju tekkinud märksa vähem paksu verd, kui nad oleks kohe öelnud, et mingil tingimusel Hiina tulek ei ole võimalik. Muidu on praegu olukord, kus nad jutustavad kahte sõnumit samal ajal: ühelt poolt ühisest saatusest tervishoiu- ja kliimaküsimustes, teisalt propageeritakse Hiina-kesksust ja näidatakse jõudu. «See on väga vastandlik,» kirjeldas teadur.

Saates arutleti ka küsimuste üle:

Milliste meetmetega on Hiina hoidnud enda ühiskonda avatuna?

Vaktsiinitootmise prognoosid on astronoomilised, aga riigis endas vaktsineerimine venib. Miks on hiinlased skeptilised? Millised on vaktsiinide tootmise ja pakkumise poliitilised tagamaad?

Tundub, et Hiina majandusel läheb päris hästi: näitajad ei ole head mitte ainult eelmise aastaga võrreldes, vaid ka tunamullusega. Kui vettpidavad on Hiina numbrid? Kas hinnang on ülespuhutud või ongi Hiinas uus buum käimas?