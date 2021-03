Saatejuhid Väino Koorberg ja Rein Lang võtsid Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» ette Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, et temalt uurida Äripäeva otsuse kohta hakata arendama kohalike uudiste portaale.

Hundimägi kinnitas, et see ei tähenda Aripäeva jaoks majandusuudiste fookuse ümbervaatamist. «Eks meil Äripäev ja majandusuudiste pool on olulised edasi. Pigem kui ärilise poole pealt vaadata, siis eks me otsime ka kasvuvõimalusi ettevõttena,» selgitas ta.

Hundimägi argumenteeris, et nende eesmärgiks pole teha maakondades paberajakirjandust, vaid uudisveebe ning selle osas ei pruugi tänaste paberväljaannete tiraažid olla kõige paremad näitajad potentsiaali hindamiseks.

«Me usume, et kohapealne inimene tahab või on valmis maksma kohapealse hea ja kvaliteetse ajakirjanduse eest ning see trend on süvenev,» kirjeldas ta, et Äripäeva silmis ei hakka enam suurenema käärid Tallinna ja teiste Eesti kohtade vahel. Pigem hakkab lõhe isegi vähenema, ehkki see sõltub loomulikult piirkonnast.

Teiseks faktoriks on koroonakriis, mis on harjutanud kontoritöötajaid kaugtööga. See tähendab, et isegi kui ettevõte asub Tallinnas, ei pea kõik töökohad koonduma linna. Samuti on hetkel maakondades uudisteväljaannete vahel konkurents tagasihoidlik, samal ajal kui üha enam inimesi loeb uudiseid veebist. «Seetõttu tunduski praegu õige hetk sinna panustada,» sõnas Hundimägi.

Kohapeal väike tiim, Äripäevalt tsentraalne tugi

Koorberg seletas, et tema on seni aru saanud, et Äripäev võtab tööle peatoimetaja, kes paneb kokku väikese meeskonna ja hakkab veebis tootma uudiseid. Hundimägi nõustus ning täiendas, et lisaks uudistele on kavas kirjutada probleemlugusid ehk kõike seda, mis läheb kohalikele inimestele korda. Portaalide nimevormeliks saab piirkond ja uudised, näiteks «Saaremaa uudised,» «Lääne-Virumaa uudised» või «Järvamaa uudised». «Uudis tundub kõige tähtsam ja lihtsam,» selgitas ta.

Äripäev pakub tsentraalset tuge ehk kõike, mis puudutab IT-töid, veebilahendusi, klienditeenindust, reklaamimüüki, turundust, finantsküsimusi. «Peatoimetaja ei pea üksi hakkama tellimusi müüma, aga me näeme seda, et peatoimetaja huvi võiks olla tellijad. Sisu peab tegema lugejatele ning peab teadma, mida lugejad lugeda tahavad, seda peab jälgima ja olema huvitatud, et tellijate ja lugejate arv kasvaks. Nii peatoimetaja kui ka kõik kohaliku tiimi liikmed,» kirjeldas Hundimägi.

Tulevikus nähakse ka sünergiavõimalust selles, et toimetamise tiim on keskne. Hundimägi võrdles, et täna on kohalikes väljaannetes toimetajad, küljendajaid, kujundajaid, keelekorrektuuri lugejaid, arvamustoimetajaid. Äripäeval aga pole plaanis sellist laia struktuuri üles ehitada. Nii ei plaanita kohapeale palgata fotograafe, vaid eelistatakse, et ajakirjanikud ise pildistavad või filmivad. Kui aga on vaja näiteks Saaremaa rallit kajastada, siis saab fotograafe kutsuda, aga nad ei ole kohaliku portaali juures kinni.

Kuuekohaline summa ühele portaalile