Sellel nädalal lõi laineid peaminister Kaja Kallase sotsiaalmeedias avaldatud postitus, kus Kallas hoiatas, et kuna nakatumisnäitajad pole viimase nädala jooksul alanenud, võib tekkida vajadus Eesti ka suveks lukku panna. Isamaa poliitik Kalle Muuli ja Postimehe peatoimetaja asetäitja Marti Aavik võtsid Kuku raadios arutada, kuidas peaministri postitusse suhtuda.

«Selline ähvardav-hirmutav toon, mis ütleb, et mina ei saa siin midagi teha, mina pole milleski süüdi, te ise olete süüdi selles, kui suvi jääb ära,» heitis Muuli sõnakasutust ette.

Marti Aavik tõi välja, et suve ära jäämise puhul oli tegemist meeldejääva kujundiga. Laiemalt aga on probleem selles, kuidas riik räägib koroonaviiruse levikust ja selle tõkestamisest. «Midagi on seal longanud algusest peale, süsteem ei ole toiminud,» märkis ta.

Aavis lisas, et küsitavusi on tekitanud ka see, kas peaminister ikka peaks olulisi sõnumeid andma edasi sotsiaalemedias. «Mina arvan, et ei peaks. Valitsuskommunikatsioon on ikkagi tõsine asi ja peaks kasutama oskuslikult kõiki kanaleid, aga eelkõige tulema oma sõnumitega välja ametlikus vormis. Tegemist on ju ikkagi peaministriga, mitte geriljasõda pidava üksikpoliitikuga.»

Muuli kritiseeris, et peaministri postitus jättis talle mulje, justkui Kallas improviseerib ise talle teadaoleva informatsiooni põhjal ilma teadusnõukoja või kommunikatsiooninimeste nõustamiseta. «See on minu meelest üsna halb asi. Terve hulk inimesi on palgatud meie raha eest selleks, et nad valitsuse sõnumit hoiaksid sirge ja selgena.»

Temal kodanikuna on jäänud puudu sõnumitest, milline on valitsuse plaan edaspidideks. Muuli tõi esile Suurbritanniat, mis avalikustas selge ajaplaani ja tingimused ühiskonna avamiseks. Ta rõhutas, et kriisi üleelamine on kergem, kui on silme ees selge siht, mitte umbmäärane hoiatus suve ärajäämisest. Rääkimata juba inimestest, kes on viiruse läbi põdenud või vaktsineeritud.

«Minu meelest kogu hoiak, mis postitusest läbi kumas, oli vastutuse enda pealt ära veeretamine,» sõnas Muuli. «Loomulikult ei levita valitsus nakkust ja opositsioon ka ei levita nakkust, täpselt nii, nagu peaministri isa väga õigesti üles. Aga peaministri valitsus on ju ikkagi vastutav selle eest, milline olukord on riigis, et tervishoiusüsteem saaks hakkama ja nakkus surutaks alla.»

Aavik lisas, et on oodata vaktsiinitarnete kasvu juba järgmisest kuust. See tähendab, et iga nädal kasvab nende inimeste hulk, kes on nakatumise eest kaitstud.