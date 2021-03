Rein Lang ja Väino Koorberg võtsid Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» ette lolluste tiražeerimise, rahatrüki abil suure ümberjagamise, riigiasutuste kommunikatsiooni kolimise sotsiaalmeediasse ja kalakampaania.

Rein Lang tõi välja, et ta võrdles eile tähelepanu, mida Eesti ja Soome avalik-õiguslik kanal osutasid laupäeval toimunud koroonapiirangute vastaste inimeste meeleavaldustele üle Euroopa. Oli näha, et soomlased ei pidanud vajalikuks meeleavaldusi ulatuslikult käsitleda. Eesti «Aktuaalne kaamera» aga kulutas sellele üle seitsme minuti, valgustades Langi sõnul põhjalikult nii naljakat protsessiooni sinimustvalgete lippudega Toompeal kui ka seda, mis toimus teistes Euroopa linnades.

«Muidugi me võime lõpmatuseni rääkida sellest, milline on ajakirjanduse roll lolluse ja pahatahtlikkuse võimendamise korral. Kas ilmtingimata siis see, et keegi võtab toika, kirjutab tahvli peale kaks lollust ja läheb sellega Stenbocki maja juurde, et sellega Eestis saab kindlasti kolmedesse teleuudistesse, seda me oleme pidevalt rääkinud,» heitis ta ajakirjandusele ette liigse tähelepanu andmist.

Suurest ümberjagamisest

Langi jaoks oli eelmise nädala kõige masendavam uudis avaliku arvamuse uuringust, mille järgi üle poole Eesti ühiskonnast sooviks senisega võrreldes veelgi karmimaid piiranguid. «Vabadus nakatumise vastu on minu jaoks täpselt sama diil, mis oli Fausti ja Mefistofelese vahel,» kirjeldas ta. «Järjest enam ajakirjandus tiražeerib seda, et isiku- ja majandusvabadused on täiesti teisejärgulised, kui me suudaksime millegagi vähendada nakatumisohtu.»

Ta märkis, et talle hakkab aina enam tunduma, et on olemas mingisugune seltskond, kes sõjakommunismi kaudu tahab poliitilist ja majandusvõimu ümber jagada. Kui riigi sunnijõuga majandustegevus ära keelata, saab anda raha teatud ettevõtetele toimetamise jätkamiseks.

Väino Koorberg täiendas, et samamoodi on juhtunud erinevate kriiside ajal, kui on jagatud, keda päästa, keda mitte või kellele suurt laenu anda, kui vaadata Porto Franco näidet.

Lang lisas, et USA ja Euroopa Liidu sisuliselt rahatrükk tähendab uue raha paiskamist turgudele, mis teisisõnu tähendab, et raha on kordades rohkem ka valitsustel ja poliitikutel tegemaks valikuid, mis on oluline.

«Need, kes ei ole olulised või ei vasta poliitiliselt mingitele kriteeriumitele, jäävad nii-öelda hõbemedalile ja teised saavad need ärid üle võtta. See olukord on üsna masendav ja ma olen ikka lootnud, et Eesti inimesed saavad sellest suurepäraselt aru, et mida rohkem hoida majandust lahti, seda vähem ümberjagamist tuleb. Ümberjagamisest tegelikult ei võida ka töötajad, need, kes ei ole omanikud,» ütles Lang.

Lang leidis kokkuvõttes, et peaks tõmbama joone vahele ning lõpetama ära täieliku rumaluse tiražeerimise ning lollidel ei saa olla rohkem õigusi kui tarkadel. Koorberg oli Langiga päri, aga märkis, et jube hea oleks teha vahet, kus on lollid ja kus on targad.

