«Maailm taskus» saates on luubi all Iisrael, kus 23. märtsil peetakse neljandad valimised kahe aasta jooksul. Seekordne saade on eriline, sest teeme seda koos Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi podcast'i «Ringjoon» tegijatega. «Ringjoonest» on kohal Helena Eglit, Rauno Matvejev, Fred-Gregor Rahuoja ja Jan-Lucas Videvik, Postimehest Merili Arjakas.