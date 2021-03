Hõbemägi tõi esile, et Eesti vajab oluliselt otsustavamat tegutsemist kui seni. «Osadel inimestel on suur häda käes. Perearstid on hädas, nad ei saa oma vaktsiine. Kui me samal ajal kuulame riigiametnike, kantslerite, asekantslerite ja ministrite strateegilist kommunikatsiooni, siis jääb mulje, et aega on veel, aega on veel. Küll me ükskord jõuame.»

Ainar Ruussaare hinnangul ei adunud üks osa riigisektorist õigel ajal olukorra tõsidust. «Kriisijuhtimise kuldreegel ongi ju see, et sa ei halda kriisi, kui sa kriisi õigel ajal ära ei tunne. Ilmselgelt on väga paljud asjad praegu läinud metsa, kas tahtlikult või tahtmatult: alates tarkvarasüsteemidest ja infotehnoloogiast lõpetades vaktsiinikoguste ja muu säärasega.»

Fjuk pakkus väljas, et kriisijuhtimine oleks vaja ümber korraldada. «Aasta on nüüd seda tõsist kriisi olnud, aga Eestis pole veel loodud keskset kriisistaapi. Me kuuleme, et selle teemaga tegeleb terviseamet, tegeleb valitsus. Ma arvan, et valitsus ei ole mõeldud selleks, et 24/7 sellega tegeleda. Peaks olema väga konkreetne, 7-9 inimesest koosnev kriisistaap, kus koondatud kõik erinevad kompetentsid ja kes langetavad otsuseid ja analüüsivad olukorda.»

Fjuk lisas, et kriis ei lõppe veel niipea. «Aeg oleks õppida, sest ega täna või homme see kriis ei lõpe. Nii nagu maailmast näeme, on tulnud kolmas laine, neljas laine - see ei lõpe niipea. Aeg oleks nagu ümber rivistuda, teha ikkagi korralik kriisijuhtimine.»

Hõbemäe sõnul napib kriisijuhtidel ka enesekriitikat. «Kuulasin Kuku raadiost just hiljuti ühte pikemat vestlust kõrgema tervishoiuametnikuga. Mis mulle meelde jäi, oli absoluutne võimetust oma vigu tunnistada. Absoluutne võimetus öelda: «Jah, me ei ole jõudnud, me oleme eksinud». Ja öelda siis veel pealekauba, et need perearstid kasutavad seal mingisugust vale tarkvara, et meie poolt on kõik hästi. See on väga-väga nõrk,» ütles Hõbemägi.