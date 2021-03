Sel nädalal külastas Eestis Ühendkuningriigi välisminister Dominic Raab. Välisminister Eva-Maria Liimets kinnitas Kuku raadio saates «Nädala tegija», et visiidil arutati nii koroonaviiruse olukorda kui ka võimalusi, kuidas tulevikus taastada reismist Eesti ja Ühendkuningriigi vahel.

Üheks käsitletud teemaks oli ka eestlaste ja Maailma tervishoiuorganisatsiooni välja pakutud elektrooniline platvorm, mille puhul kutsus Liimets Briti kolleege algatusega ühinema.

«Ühendkuningriik on Eesti jaoks äärmiselt oluline liitlane NATOs, väga hea koostööpartner ja käesoleval aastal me tähistame diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva Ühendkuningriigiga,» selgitas Liimets Raabi vastuvõtmist.

Koroonatingimuste tõttu pidi visiiti läbi viima siiski väiksemal moel kui esialgu planeeritud. Minister tõi välja, et kohtumisel arutleti Eesti jaoks tähtsaid teemasid, mille seas on kaalukad kindlasti julgeolekupoliitilised teemad nagu koostöö NATOs ja Ühendkuningriigi liitlasväed Tapal.

Teise teemana vaatles saatejuht Meelis Atonen Eesti-Soome uut koostööraportit, mis on järjekorras kolmas 2003. ja 2008. aasta raporti järel. Liimets üldistas, et esimene raport rõhus oluliselt uute ja täiendavate ühenduste loomisele kahe riigi vahel ning neid ühendusi ka järgnevatel aegadel loodi: oli selleks siis Estlink, täienenud laevaühendused või ka Balticconnectori gaasitorustik.

Teises raportis keskenduti rohkem digiühendustele ning ka sealt on mitmeid ideid rakendatud, tõi Liimets välja. Nii on viimaste aastate jooksul kahe riigi vahelist digiinfrastruktuuri ühendatud ja tihendatud. Minister avaldas lootust, et kolmanda raporti mõju saab juba aasta pärast arutada.

Soome puhul on oluline ka piiriülese reisimise lahendamine. Liimets täpsustas, et negatiivsete testide puhul on täna hädavajadusel korral võimalik Soomest Eestisse reisida ning selle alla ka lähevad Soomes töötavad inimesed, kes pole pikka aega koju saanud.