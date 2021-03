Kuku raadio laupäevases, 6. märtsi saates «Keskpäevatund» arutlesid Ainar Ruussaar, Heldur Meerits ja Priit Hõbemägi päevakajalistel teemadel. Suurim fookus oli koroonavaktsineerimisel ja kriisiga hakkama saamisel.

Ainar Ruussaare arvates on kogu vaktsineerimise teema väga segane. Arusaamatu on näiteks see, kuidas vaktsiinid perearstideni jõuavad ja mille alusel neid laiali jagatakse.

Heldur Meerits ütles: «Saamatus on väga tabav sõna selle kohta. Me ei saa öelda, et inimesed terviseametis oleks laisad. Seal tööd tehakse kõvasti. Samamoodi Kaja Kallas ütles, et valitsus kaks päeva nädalas pühendab ilmselt suuremalt jaolt koroonaviirusega seotud küsimuste arutamisele. Pingutatakse mehiselt, aga tulemused on tagasihoidlikud.»

Tema sõnul oleks see segadus õigustatav, kui me oleks praegu kriisi alguses. Tegelikult oleks vaktsineerimisplaan pidanud olema valmis juba suvel ning isegi kui mingi plaan oli, siis see oli tõenäoliselt sedavõrd ebareaalne, et see kanti maha, rääkis Meerits.

Priit Hõbemägi arvates on vaktsineerimisprobleemide tuum valitsuse umbusaldamatus eraettevõtetesse. Eraettevõtted on Eestis teinud pakkumised vaktsineerimisega aidata, kuid selle peale on terviseamet vastanud eitavalt, rääkis Hõbemägi. Tema sõnul võiks Eesti võtta eeskuju Ühendkuningriigist, kus vaktsineerimine anti ühe eraettevõtte kätte ning öeldi, et tehke, mida vaja ja vaktsineerige võimalikult palju ja kiirelt. «Eraettevõtluse ja riigi vahele on tekkinud suured barjäärid. See on pikaajalise protsessi tulemus. On hakatud umbusaldama valitsusasutuste poolt ühiskonna võimet iseennast organiseerida. Kõike tahetakse eraettevõtetele ette kirjutada,» sõnas Hõbemägi.

Ruussaar oponeeris sellele, öeldes, et ühiskonna võime end kriisis mobiliseerida pole eriti suur ning Eestis on väga suur osa neid, kes tahavad just valitsuse poolt karmistamist ja juhendamist.

Hõbemägi pakkus välja, et ühiskonnal on praegu vaja üht virtuaalset lauluväljaku üritust, kus tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütleks kõlavalt välja: «Ükskord me vaktsineerime teid niikuinii!» Ruussaare arvates sellest enam ei piisaks ning vaja oleks hoopis välja hüüda konkreetseid kuupäevi, mil kogu Eesti vaktsineeritud on.