«Järjest enam hakkab tulema teleekraanile, kunsti ja nüüd viimasest Eesti Laulu videoseltskonnast selgudes ka muusikaklippidesse vanemaid inimesi. Need laulud ja lood räägivad nende inimeste elust ja saatusest, aga miks mitte ka lihtsalt välimusest ja ilust,» tunnustas Rohtla, et meelelahutusmaailm on muutunud mitmekesisemaks.

Tema meelest on noorusekultust jäänud popkultuuris vähemaks, sest inimesed on väsinud ainult ühetaolistest nägudest ja lugudest. Samal ajal on eluiga tõusnud ning arusaamad ja küpsus jõudnud tasemele, kus kultuuritarbimises hakkavad rohkem tooni andma just eakad.

«Ühel hetkel me vist tabame ära, et elus tuleb minna edasi ikka nägu ees, mitte kukal ees,» märkis Altosaar. «Mitte vaadata tagasi, mitte kahetseda seda, kes ma kunagi olin, kui ilus ma olin või kui nägus ma olin. Vaid vaadata edasi, et kui tore seal on.»

Altosaar tõi välja, et kui ta vaatas Eesti Laulul esinenud Koit Toome muusikavideot «We Could Have Been Beautiful» («Me oleksime olnud nii ilusad» ), siis ta esmapilgul ei saanudki aru, et tegu oleks eesti muusikaga. Üksnes Vana Tallinna pudel lauanurgal andis mõista, et tegemist ei olegi Skandinaavia või Lääne-Euroopa loominguga. Videos on kandev roll 79-aastasel Liina Orloval, kes oma graatsiaga teeb silmad ette nii mõnelegi nooremale inimesele.

«Siis ma mõtlesin, et ohoo, me oleme jõudnud nüüd nii kaugele, et igas vanuses inimesed on ilusad, laulavad, tantsivad. Igas vanuses inimesed võivad elu nautida ja võivad olla õnnelikud. Minu jaoks on see klipp läbimurdeline, ma isegi julgeksin öelda,» sõnas Altosaar.

Teise näitena tõid saatejuhid esile Londonis elava Eesti fotograafi Sirli Raitma ning tema pildid oma emast Ehast ebaharilikes olukordades, poosides ja rõivastes. Raitma on näidanud, et vanu inimesi saab kujutada ka ägedalt ja stiilselt. See on suur samm edasi tavapärasest meediapildist, kus vana võrdub väeti ja õnnetuga.

Raitma piltidest sai omakorda inspiratsiooni Lii Kald, kes tegi austusavaldusena Ehale nõelviltimistehnikas töö:

