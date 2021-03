Kuku raadio saates «Keskpäevatund» leidis Marek Strandberg, et riik varjutab puudusi vaktsineerimisplaanis sellega, et ERRi abiga kujundatakse arvamust nagu oleksid vandenõuteoreetikud ning vaktsineerimisvastased praeguses olukorras kõige suurem probleem. Ette võeti ka keskkonnateemad ning eriti kriitilised oldi keskkonnaminister Tõnis Mölderi (KE) aadressil.

Ainar Ruussaar märkis kehva vaktsineerimistempot kommenteerides, et riigi retoorika on muutunud. «Veel kuu aega tagasi oli valdav mure see, kas lapiku maa pooldajate, kes on ka vaktsineerimisvastased, hääl on piisavalt jõuline, et hakkaks mõjutama nende inimeste arvamust, kes ei soovi end vaktsineerida. Nüüd tuleb tegeleda vaktsiiniga ja nende inimestega, kes soovivad vaktsineerida ja kes on valmis vaktsineerima.»

Marek Strandberg võttis seepeale sõnasabast kinni: «Mul on väga oluline tähelepanek. Mul ei ole enam põhjust väga palju kahelda, et rahvusringhääling teenindab mingil määral riigi propagandavajadust. Teeme mis teeme, aga rahvusringhääling vahendab sihipäraselt venekeelsete ja eestikeelsete inimeste sõnumeid, et nad ei julge ennast lasta vaktsineerida. Ja siis tuleb täiesti idiootlik seletus, miks nad ei julge seda teha. Ma olen imestunud: miks peab tiražeerima rumalusi? See pole isegi põnev. Me teame, et olemas inimesi, kes on vaktsineerimisvastased. Me teame, et on inimesi, kel on puudulikud teadmised maailmast. Miks seda propageerida olukorras, kus on teada, et on avalikult räägitud sellest justkui inimesed oleksid vaktsineerimise vastu? Ei ole, vaktsiinide logistika on korraldamata ja seda püütakse katta kõikvõimalike argumentidega, mis on sisutud.»

Samuti kritiseerisid saates osalejad tõika, et eelmisel suvel ei panustatud koolide ja töökohtade ventilatsioonikvaliteedi tõstmisse, millel tagantjärgi on olnud oluline roll kõrgetes nakkusnumbrites. See tuleb Strandbergi ja Hõbemägi puhul võtta sel suvel südameasjaks ning üheks sammuks võiks olla süsihappegaasi mõõtja viimine laiemasse kasutusse.

Hõbemägi selgitas: «See junn peaks olema igal ühel taskus, et sa saaksid helistada ettevõttejuhile või osakonnajuhatajale ja öelda: «See on täielik jama. Meil on siin 2000 ppm-i.» See on surve altpoolt. Aga nii kaua, kuni see mõõteriist on ainult tunkedega mehe taskus ning me peame ta spetsiaalselt kohale tellima, ei saa me ise langetada iseseisvat otsuseid.»

Skandaalid keskkonnavaldkonnas

Saate lõpus peatuti ka sel nädalal kirgi kütnud mitmel erineval keskkonnaskandaalil.

Tõnis Mölder on lubanud ohtlikku lasti ühelt tankerilt teisele laadimine lõpetada, kuid täna tunnistas ta Postimehele, et tal ei ole õnnestunud seda teha. Hõbemägi nimetas Mölderit seepeale «täielikuks plönniks», kuna üritas vastutust ajada PPA kaela.

«Minu arust on see täielik skandaal. Kui meil on natuuraala ja kui meil on seal suured laevad, mis mingisugust mürki ühelt laevalt teisele pumpavad. Kui see tuuakse avalikkuse ette ning minister ütleb, et me lõpetame selle jama ära, kuid siis läheb mõni aeg mööda ja tuleb välja, et mitte tuhkagi ei ole lõpetatud. On lükatud ühe teise ametkonna kaela, kes ei tea täpselt, mida teha,» lisas Hõbemägi hiljem.

Ta jätkas: «Selge on see, et sellistel laevafirmadel, kus ühe pumpamise eest makstakse tasulisel alal pool miljonit, on piisavalt raha, et palgata parimaid advokaate, kes selle asjaga tegelevad. Ja nüüd jääb mulje, et tore - edasi midagi ei toimu. «Vabandage väga, palusin PPAl midagi teha, aga nad vist pole teinud. Pean nüüd tormama valitsuse koosolekule,»» lõpetas Hõbemägi.