«Jukuraadio» 340. saade on pisut jõululine, aga seda omamoodi. Köögilauas istub botaanik Jaan Mettik Tallinna Botaanikaaiast ja me võtame ette kõikvõimalikud taimed, mida maailmas jõulude ajal hea tuju ning pühadetunde tekitamiseks on kasutatud ja kasutatakse.