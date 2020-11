Kui vaadata NATO liitlasi, siis Ameerika Ühendriikidel endal on kogu aeg olnud strateegiline autonoomia julgeoleku- ja kaitseküsimustes, märkis Paet. See tähendab, et USA julgeolekualane debatt ei ole sõltunud küsimusest, kas eurooplased tulevad appi või mitte. «Samas vastupidi ehk Euroopas on see jutt ju kogu aeg. Justkui Euroopa julgeolek peaks paljuski tuginema sellel, kas Ameerika Ühendriigid aitavad või ei aita,» selgitas Paet.