Iga kuu istub 1STAGE vestlus maha ühe andeka inimesega, et hubases õhkkonnas vestelda tema elust, loovusest ja harjumustest. 2020. aastal vestleme kaheteistkümne isikuga, vestlused näevad ilmavalgust iga kuu viimasel nädalal. See ei ole intervjuu ega küsitlus.

See on vestlus.

Sukeldume sügavale meie külalise mõttemaailma. Nende intiimsete ja ausate vestluste eesmärk on olla inspiratsiooniks nii meile endale, kui ka vestluse vaatajale. Aparaadio festivali saatekülaline on Joel Ostrat ning vesteldakse tema harjumustest, mille abil ta kujunes selleks persooniks, kellena me teda tunneme.