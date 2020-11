Viimased paar kuud on talle andnud mõista, et elutempot peab kardinaalselt muutma, muidu tervis ei pea vastu, selgitas Kokk oma ametist lahkumise tagamaid. Samuti kinnitas ta, et sattus tervislikel põhjusel mõni nädal tagasi erakorralise meditsiini osakonda. Ministriameti tööpäevad on tihtipeale 12-16-tunnised, sellele lisandus igapäevane sõit koju Raplasse.