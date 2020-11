Tänases Keskpäevatunnis arutlesid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Marek Strandberg abielureferendumi olulisuse üle. Strandbergi arvates viitab asjaolu, et abielureferendumi küsimust pole suudetud praguseks sõnastada sellele, et koalitsioonil ei ole tervet pilti ja teemat hoitakse üleval, et ühiskonda lõhestada.