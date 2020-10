Võrdsete võimaluse volinik Liisa Pakosta rääkis Kuku raadio saates «Nädala tegija», kui oluline on solvangute ja diskrimineerimise korral õigust otsida ja kas lahendus peitub ainult kohtus. Pakosta vaatles ka abielu reguleerimist rahvahääletusel, mille puhul on talle küsitavaks jäänud, kui tõsiselt küsijaid ikkagi referendumit soovivad.

Pakosta rõhutas, et Riigikogu otsust panna abielu reguleerimine rahvahääletusele ei saa kritiseerida, sest Riigikogul on võimalik niimoodi otsustada ning meil on ikkagi vaba õiguskindel Eesti Vabariik. «Selles osas ei ole midagi kritiseerida – muidugi võib,» sõnas Pakosta.