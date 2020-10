Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruuli kritiseeris Kuku raadio saates «Nädala tegija» valitsuse otsust piirata reisimisvõimalusi. Pruuli seisukohaks on, et valitsuse retoorika õhutab inimeste seas paanikat, samas kui reisida saab ka mõistlikult ning see peaks olema võimalik.

Pruuli tõi välja, et täna on Tallinnast avatud otselennuliine rohkem kui suvel. «Lennukeelud olid Eestis mingil arusaamatul põhjusel siis, kui Euroopa olukord oli suvel üsna hea. Eesti piiras paaniliselt otselende. Nüüd, kus olukord on läinud keerulisemaks, on arusaadav, et lennukeelud ei tööta ja enamus neist on maha võetud,» kirjeldas ta vastuolu.