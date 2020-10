Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega» lahati riigikogulaste kuluhüvitisi ehk vaadati, mille peale on saadikutel koroonakriisi ajal rahvast esindades kulunud, kes on kõige hoogsamad kulutajad ja kes kõige tagasihoidlikumad.

Põld möönis, et selget vahet võib olla keeruline tõmmata. «Kui vaadata kohtumisi valijatega ja nendeks tehtud kulutusi, siis mulle tundub, et kuluhüvitiste puhul käiakse kogu aeg hallis tsoonis,» kirjeldas ta. Valijate kohtumise puhul kaetakse transporti, ruumide renti, toitlustamist ja teisigi kulutusi, ent pole teada, mida üritustel räägitakse ning kas see on rohkem oma töö tutvustamine või erakondliku poliitika tutvustamine.