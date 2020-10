Me ei tegutsenud eelmise aasta alguses ennetavalt ning ei suutnud infost sünteesida parimat võimalikku analüüsi, ütles Lanno kevadel koroonakriisiga hakkama saamise kohta. Ta kinnitas, et kogemusest on õpitud ning täna tegutsevad teadusgrupid ja tiimid, kes valmistavad ette kriitilise infrastruktuuri toimimist ja mõtlevad läbi, kuidas viirust riskigrupi inimestest eemal hoida.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) nõuannetest on Lanno sõnul kindlasti olnud kasu. Ta tunnustas organisatsioonis töötavaid eestlasi, kes on julgenud keerulise teema puhul vastutuse võtta. Küll aga ei saa kõiki WHO soovitusi üks-ühele üle võtta, sest Eestis kehtivad omad tegevusprotsessid. «Neid [soovitusi] tuleb adapteerida sellesse tegevusmudelisse, mis meil on.»