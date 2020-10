Estonia taas rambivalgusesse sattumisest on saanud hoogu kõik, kirjeldas Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja raadiosaates «Muuli ja Riikoja». Nii need, kes ütlevad, et lõhel rolli ei ole kuni Margus Kurmini, kes teatas, et selle lõhe tõttu Estonia hukkus ning lõhe põhjustas Rootsi allveelaev.

«Sa viitad sellele, et väidetavalt on laevakeres veel auke, mis peaks pigem kinnitama teooriat, et augud ja lõhed on tekkinud merepõhjas?» küsis Riikoja. Muuli selgitas, et Norras filmi musta materjali uurimas käinud Eesti ekspertide sõnul näeb vähemalt ühte auku veel. «Palju auke tegelikult on? Taevas teab. Sellepärast ka tuleks uurida,» sõnas ta.