Kuidas jagada maid Eesti Rahvusringhäälingu ja erameedia vahel? Kas nii, et hundid on söönud ja lambad terved? Või hoopis hundid söönud ja lambad söödud? Koos Rein Langi ja Väino Koorbergiga arutas Kuku raadios seda teemat Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus.

ERRi veebitegevuses ei näe Ibrus probleemi. «See on väga optimaalne ressursikasutus, et need asjad veebi välja panna ja üritada olla ka veebis mõjukas,» ütles ta. «Aga mis puudutab üldist nügimist, millegi uue tegemist, süsteemi efektiivsemalt käima tõmbamist, siis seda ma ei näe.»