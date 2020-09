Eelmisel nädalal avaldatud Euroopa Komisjoni uus rändekava on liikmesriikide nägu. Ennekõike peegeldab see Prantsusmaa ja Saksamaa huve, aga ka Visegrádi riigid on end niivõrd tugevalt positsioneerinud, et nendega tuleb arvestada, arutlesid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ramon Loik, Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi direktor Erkki Koort ja välispoliitika ekspert Erkki Bahovski Kuku raadio saates «Välismääraja».

Euroopa Komisjoni esindajad tõdesid uue kava avaldamisel, et senine süsteem on jõudnud kriisi ning ei ole kuidagi toimiv, selgitas Loik. Uues ettepanekus on solidaarsusmehhanism seatud kahele sambale. Esiteks jääb alles ümberpaigutamine liikmesriikide nõusolekul. Teiseks on võimalik selline vahend nagu ingliskeelse nimetusega sponsorship to support ehk toetus, mis väljendub ekspertide ja tehnika saatmises abivajavatele riikidele või rahalises toetuses.