«Me näeme üha enam, et COVID-19 haigus on jõudmas elutähtsate teenuste juurde, samuti konkreetsetesse haiglakeskkondadesse nii patsientide vahel kui ka tervishoiutöötajate ringis,» selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik Kuku raadio saates «Nädala tegija», miks ta ütles eilsel valitsuse pressikonverentsil, et Eesti on tema hinnangul liikumas hädaolukorra suunas.

Tegemist on terviseameti juriidilise hinnanguga, mitte ainult ministri isikliku arvamusega. Ei ta ise ega terviseamet ei näe, et Eesti oleks praegu hädaolukorras, aga senise trendi jätkudes võib see juhtuda, rõhutas Kiik. See tähendab, et patsientidele ravi tagamine võib sattuda ohtu ning seda meditsiinisüsteemis tervikuna, mitte ainult COVID-19 patsientide puhul.